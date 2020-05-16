好市多熱門美食「有塑膠味」！他勸「千萬別買」網友戰翻

不少人在面對自己不熟悉的商品時，都會在網路上搜尋網友對它的評價，也會加入臉書社團來追蹤購買經驗。近期在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中，有網友貼出自己到Costco買到的黃金泡菜，並用十個字表示「千萬別買，真的有夠難吃」，引來網友熱議，結果評價超兩極，讓沒買過的網友超苦惱。

該網友表示這罐黃金泡菜咬起來太硬，也不夠入味，根本不是黃金泡菜的味道，甚至批評吃起來有「塑膠味」，顯見對該產品十分失望。但有許多人並不同意他的說法，認為這款黃金泡菜裡添加了南瓜、胡蘿蔔、蒜頭等配料，一大罐只要350元，CP值非常高，表示「這是甜口味的泡菜啊，不會難吃，菜也脆的，只是我比較偏愛辣的」、「我覺得很好吃捏，比紅的還好吃，每餐夾一點，不到一個月就吃完一罐」、「很好吃哩，我很怕吃完買不到⋯⋯大家不要買」、「應該是講反話！怕有人跟他搶！高招」、「這是我家的常備小菜」。

不過也有人的口味和原PO一樣，認為這款泡菜有它的不足之處，「這個很雷，完全沒入味，我第一口就吞不下去還專程去退貨，真的很噁心的生菜味道」、「真的是難吃。吃了一口以後整罐就放到壞掉，超雷」、「我也覺得難吃，是永不再買的那種程度」。還有熱心網友建議讓黃金泡菜變好吃的辦法，「要放一下讓他發酵」。而如此兩極的評價也讓不少人心生好奇，「為了想知道到底是『有夠難吃』還是『會再回購』心動了，有想買來吃吃看」。