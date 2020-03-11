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我是屁孩殺手！女警背影照爆紅 5千網友搶當「屁孩」自首

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新北市民眾拍到女警霹靂腰包上繡著「屁孩殺手」四字，照片上傳到網路上瞬間爆紅。圖翻攝自臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」
一名新北市民眾拍到女警霹靂腰包上繡著「屁孩殺手」四字，照片上傳到網路上瞬間爆紅。圖翻攝自臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」

被她開單也心甘情願！近日一張女警騎車背影照爆紅，因為她左後側的霹靂腰包上繡上大大四字「屁孩殺手」超有梗，讓照片在臉書社團曝光後，短短幾小時內累積5千人按讚，許多網友嗨爆紛紛留言「我就是屁孩，快來抓我」。

一名網友在臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」分享一張女警背影騎車照，照片中的女警戴著安全帽，包得密不透風，但從安全帽後緣垂下的馬尾可以看見，女警的髮色是時下流行的亞麻墨綠色，左後側霹靂腰包大大繡上「屁孩殺手」四個字，讓人看了不禁會心一笑。

照片在網路上曝光後，不少網友紛紛留言，「我第一次想承認自己是屁孩」、「這位姐姐染綠色的有殺喔！」、「求正面」、「騎到她前面跟她說，我是屁孩」、「這女警是去屁孩臥底的吧」、「我猜屁孩殺手意思是指屁孩見到她就會愛上她」。

然而這位女警的馬尾髮色為亞麻墨綠色，留言串裡也有網友討論警察是否可以染髮，其他人則回應，「你可以呼吸他就可以染髮」、「警察也是人呀，髮色沒啥問題」。

根據「ETtoday新聞雲」報導，這位女警目前在新北市三重分局重陽派出所服務，面貌清秀，平時交通告發績效優良，專門找「改車的屁孩」懲治，因此「屁孩殺手」的名號非空穴來風，至於染髮是否有違紀問題，三重分局則表示，已向該名女警告誡，要求她限期內改善。

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