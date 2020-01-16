黃氏兄弟花50萬實測刮刮樂 他驚呼：刮中大獎有訣竅

「黃氏兄弟」與「見習網紅小吳」合拍影片，為觀眾實測刮刮樂中獎率。圖擷自 YouTube 分享 facebook

新年就是要玩刮刮樂，不過中獎率如何，就有網紅幫你實測。Youtuber「黃氏兄弟」日前分享花50萬玩刮刮樂的心得，他們共買了14本2千元刮刮樂，動員親友一起刮，想實測官方釋出的69%中獎率準不準，沒想到最後中獎金額讓眾人跌破眼鏡，不過他們也祝觀眾鼠年行大運有個好彩頭。

今年是黃氏兄弟第三年拍刮刮樂特集，前兩年都是虧本的他們也期待今年成果，2020年黃氏兄弟與親友集資50萬4千元，買了1本要價3萬6千元、張數18張共14本的2千元刮刮樂，並找來了「見習網美小吳」一起刮，小吳還帶來招財物品，希望能為大家招來好運。

影片分為上下兩集，眾人埋頭猛刮，一共中了1萬元3張、5千元24張、2千元50張、1千元100張、0元75張，因超過2千元要課稅，扣完稅總共中了34萬3千8百80元，大約賠了16萬元，中獎率為70.2%。三人也在影片中討論，明年可以在春節結束後再去買，說不定會提高中獎率。

而3張1萬元都是由身穿黃色衣服的瑋瑋刮中，他也呼籲大家要玩刮刮樂時，能穿著鮮豔色衣服，讓中獎率提高。網友看完也回應「刮刮樂基本上就是做公益啦，最後捐了16萬，甘溫對公益的貢獻」、「頭獎太難中了，不過感覺就很難回本，賠了好多錢」。