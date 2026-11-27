不久前，日本AV界最強片商S1的美女宣傳「こりん」以陰毛量的多寡為旗下的女優做了分類。

川越鈴子以剛毛為賣點。 圖擷自X

毛量很多，像一坨鋼刷在下面的叫「剛毛」，代表女優是川越鈴子以及剛出道的小鳥遊渚；「自然派」的意思則是不做太多修剪，讓下面的毛野蠻生長卻又沒有到「剛毛」那麼濃密的程度，AV界的天下第一人河北彩花、最近得到很多資源超級新人蒼井鈴以及由車掌小姐轉職的村上悠華為其代表；接下來毛量逐漸稀疏，到了「白板(パイパン)」就下面光溜溜地寸草不生了，藝能人女優金松季步、女神真實存在的L罩杯爆乳木村愛心以及偶像出身的白石透羽都是著名的白虎，超光滑～

超級新人蒼井鈴的毛量是自然派。 圖擷自X

雖然漏了暫停發片的miru以及出道以來始終神秘的早坂奏音，不過美女宣傳這篇發文馬上就紅了，3天已經有超過400萬的觸及，看來大家都對女優的下半身很感興趣：其實講到剛毛，業界還有「小島南」、「倉本蓳」以及「鈴木真夕」非常出名，甚至還有像「東雲梓」這種總是在露毛吸引流量的女優—別誤會，她不是動不動就把自己下面一大坨的照片上網，而是用把小褲褲「拉起來」或是裙子「掀上去」的方式把毛露出來，毛量是真的多、「髮質」是真的又粗又硬，誰看了都忘不了⋯

金松季步是寸草不生的白虎。 圖擷自X

所以在尺度相對寬鬆的社群X，東雲梓的人氣相當不錯，看到這兒你可能會覺得現在這一行流行的是毛量很多的剛毛，其實不然，你可以看看走自然風格的「剛毛」和「自然派」人數加起來遠不及毛量比較稀疏是直接把脫毛脫光光的白虎你就知道很多女優在入行前就已經將下半身的毛量做了處理，也因為如此，所以—

現在幾乎沒有「剃毛」的作品了。

東雲梓經常在社群發表露毛的照片。 圖擷自kawaii

當然也不是完全消失了，不過和公認業界發展巔峰的2010年相比，現在剃毛的作品真的非常非常少，最近一支有名的剃毛作品要追溯到2024年的「倉本蓳」，和過去一樣，男優先是讓她張開雙腿秀出下半身毛茸茸的模樣，然後用剃刀一點一點很小心地把所有的陰毛剃光，接著就是九淺一深九彎十八拐用四十八手的各種姿勢演出，倉本蓳也照著前輩們的演出方式全力嘶吼拼命痙攣，因為沒了陰毛阻擋，男優的每一次撞擊都讓小痘痘更有感覺，敏感程度提高的她自然要有更加激烈的反應⋯

倉本蓳是近來少數演了剃毛的有名女優。 圖擷自X

單看倉本蓳那支作品，不管是片中女優的反應還是銷售的成績都不錯，所以現在不是片商對剃毛沒興趣，而是從倉本蓳又把剛毛留回來了就知道現在陰毛已經成了部分女優的特色，現在講到小島南大家就會想到她的毛，講到東雲梓就會想到她在社群上拍了一堆露毛的照片，你叫她們把毛剃了去賺那只有一支作品的效益？抱歉，不划算啊！

倉本蓳是近來少數演了剃毛的有名女優。 圖擷自X

至於那些一開始就毛量稀疏、有修毛甚至除毛的女優更是沒辦法拍剃毛的作品，因為她們本身就做了修剪，剃毛一點意義都沒有，所以片商不會把腦筋動到她們身上—看到這兒相信大家都明白了，時代不一樣了，有些女優還沒入行就做了處理，不符合剃毛片的需要；有些女優視毛茸茸的下半身為賣點，不接片商的除毛企劃，所以，就和女優的髮型沒有片商允許不能隨便改變一樣，現在連陰毛的量，也沒辦法說剃就剃了～