日本田徑界又有美女選手引發話題！25歲女子400公尺跨欄好手青木穗花，不僅是日本亞運代表，近日更跨界挑戰時尚模特兒，登上日本時尚雜誌《Safari》2027年1月號專題。她換上丹寧外套、馬甲及高腰迷你裙，展現與平時運動場上截然不同的風格，照片曝光後吸引大批網友驚豔直呼：「可愛又帥氣」、「她竟然是田徑選手？」

日本《Daily Sports》報導，青木穗花25日在個人Instagram分享模特兒拍攝照片，這次參與《Safari》「運動員與丹寧」企畫，首度嘗試不同於平時的時尚造型。她身穿丹寧襯衫外套，內搭平口馬甲風格上衣，下身搭配高腰迷你裙，透過充滿動感的姿勢入鏡，展現俐落又有活力的一面。

青木穗花也分享拍攝心得表示，這次拍攝過程中嘗試了許多類似跨欄的跳躍動作，攝影團隊也幫助她展現平時不太容易呈現的另一面。她的全新造型曝光後，除了《Daily Sports》報導引發討論，IG留言區也湧入不少粉絲稱讚。

有網友表示「真的非常漂亮」、「超級可愛」，也有人直呼「可愛又帥氣」、「不愧是運動員」。還有網友注意到她的臉部線條變得更加俐落，留言形容「感覺下顎線條變得更加鮮明，整個人看起來更有英氣」、「帥到不行」。甚至有人透露，前一天才去翻閱雜誌，能找到青木穗花的照片讓他相當開心。

事實上，青木穗花不僅顏值高，田徑實力也同樣亮眼。今年6月她在日本田徑錦標賽以55秒92奪下女子400公尺跨欄冠軍，刷新個人最佳紀錄，並躍居日本歷代第3，順利取得愛知・名古屋亞運代表資格，最終在亞運獲得第6名。值得一提的是，母親早穗子（舊姓城土）也是日本田徑名將，曾於1994年奪下日本田徑錦標賽女子400公尺跨欄冠軍，並代表日本參加廣島亞運，母女兩代都曾在亞運田徑賽場上代表日本出賽。