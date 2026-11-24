2026年九合一選舉進入倒數4天，除了縣市長、議員選戰備受關注，基層里長選舉也有不少話題。近年愈來愈多年輕世代投入地方政治，候選人不再只是傳統印象中的資深面孔，更有人憑藉出眾外型及健壯身材意外在社群平台爆紅。《聯合新聞網》繼日前盤點全台5大美女里長候選人後，再整理出5名型男里長候選人，從25歲鮮肉、男模級帥哥，到身兼格鬥教練的肌肉猛男，各自展現不同魅力。

1. 新竹市東區關東里陳家陞 25歲延續爺爺熱心助人精神

新竹市東區關東里里長候選人陳家陞。圖／截自關東里里長參選人 陳家陞臉書

新竹市東區關東里候選人陳家陞現年25歲，是一名全齡健身教練。他透露，決定參選的原因與爺爺「黑狗兄」有關。雖然沒有親身經歷爺爺過去的故事，但從家人口中得知，爺爺是個很有人情味的人，不僅願意幫助有困難的鄰居，看到有人受委屈也會挺身而出。

陳家陞表示，一個人真正能留下來的，不只是名字，而是曾經如何對待身邊的人。他希望用自己的方式，延續爺爺正義、熱心及樂於助人的精神，將這份力量帶進社區。

2. 高雄前鎮區明孝里林浤澤 現任里長同額爭取連任

高雄前鎮區明孝里里長候選人林浤澤。圖／截自林浤澤臉書

高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤也是這次選戰的話題人物。他從幕僚工作起步，累積多年經驗後踏上自己的政治舞台，2022年投入里長選舉，當選後持續投入地方服務，今年則再次參選，同額爭取連任。

林浤澤表示，過去4年以加倍、加速的服務精神，希望讓家鄉煥然一新，無論是支持他或尚未支持他的居民，都能因為家鄉進步而感到驕傲。他也感謝一路支持自己的鄉親，強調會秉持初心、全力以赴。

3. 高雄岡山區維仁里錢奕璋 26歲男模級鮮肉意外爆紅

高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋。圖／截自錢奕璋 維仁里里長候選人臉書

高雄市岡山區維仁里無黨籍候選人錢奕璋，近日因街頭拜票照片在Threads爆紅。現年26歲的他身材挺拔，外型被網友形容有男模氣質，還封他為「男模級里長」及「真人肯尼」，也有人認為他的五官與氣質神似男演員李程彬、陳奕，戴上眼鏡後則有林煒年輕時的神韻。

錢奕璋是首次參選，他表示，從決定參選至今，感謝里民的關心與鼓勵，也讓他更加確定想為維仁里做事的初心。他認為年輕不是弱點，而是改變與行動的本錢，未來會繼續走訪並傾聽居民需求，用實際行動讓大家看見用心。

4. 高雄鳳山區文衡里洪啟修 全台唯一巴西柔術紫帶里長

高雄市鳳山區文衡里里長候選人洪啟修。圖／截自IG@mas14134

高雄市鳳山區文衡里現任里長洪啟修，這次同樣挑戰連任，不過他的身分可不只有里長，還兼具格鬥健身教練、健身房館長等身分，並擔任高雄市綜合格鬥委員會主委及運動發展局顧問，擁有巴西柔術紫帶資格，自稱是「全台唯一巴西柔術紫帶里長」。

洪啟修過去曾參加運動競技節目《最強的身體》，也曾因競選看板大方展現結實肌肉與六塊肌，引起網友熱烈討論。不同於一般里長形象，他將運動專業融入地方服務，成為相當有辨識度的候選人。

5. 台北信義區大仁里杜月禎 健身教練出身盼活化活動中心

台北市信義區大仁里里長候選人杜月禎。圖／截自杜月禎臉書

台北市信義區大仁里候選人杜月禎則有健身教練背景，目前在廣慈衛福大樓老人服務中心的健身房工作，已累積3年服務經驗。他表示，工作期間接觸許多長輩及上班族，發現社區其實有不少資源，卻未必能有效傳遞給真正需要的人，因此希望投入里長選舉，整合現有資源、協助居民解決問題。

杜月禎指出，如果有機會當選，首要工作是推動大仁區民活動中心活化與開放，並結合自身專業，爭取推動運動村里，規劃適合不同年齡層的運動課程，也希望透過營養知識及健康講座，讓社區居民建立良好健康習慣。