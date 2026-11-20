近期業界的頭條新聞是什麼？答案是新人女優「博多彩葉」與藝人「綱啓永」的八卦吧：

博多彩葉自爆藝人搭訕的八卦轟動社群。 圖擷自X

簡單講一下發生了什麼事：11月16日，日本的暴露系網紅、也就是專門爆料各種八卦的社群帳號「DEATHDOL NOTE」公布了一系列的對話截圖，從圖中可以看到曾經演過特攝英雄片「騎士龍戰隊」以及漫畫改編電影「藍色監獄」的藝人綱啓永透過IG私訊要到了某位AV女優的LINE ID，兩人談得很開心，綱啓永不但邀請對方一起去洗三溫暖還提出了「來我家裡一起叫Uber Eats吃」的要求，雖然沒有露骨鹹濕的對話，不過曖昧的氛圍非常濃厚⋯

博多彩葉自爆藝人搭訕的八卦轟動社群。 圖擷自X

不過這麼私密的對話怎麼會流出？想當然爾，綱啓永不可能給大家看這種會重創自己演藝生涯的對話，那自然就是女方「博多彩葉」了—雖然對話沒有透露雙方進展到什麼程度，不過從那時候的甜蜜到現在把截圖給了八卦帳號，聰明的你一定看得出來，博多彩葉生氣了！

所以很多人猜博多彩葉是「被甩了」所以由愛生恨憤而爆料，但本人不這麼認為，她說是因為不甘心被對方玩弄所以才爆出演藝圈不為人知的另一面—除了呼籲和她一樣被演藝圈男生玩弄的可憐女生可以私訊一起揪出那些敗類，博多彩葉還加碼爆料指出綱啓永身邊的演藝圈男星揪團玩亂交趴踢，超亂的！

博多這次的操作讓很多女優難以認同。 圖擷自X

最後，博多彩葉說了，20歲的她期待的是純愛，想不到遇到負心人—也許有些朋友會覺得她好傻好天真，都是AV女優了怎麼還在幻想有人和妳好好談戀愛？不過博多彩葉自出道以來一直是這個調調，當另一位女優「椿莉香」說自己是做好了無法結婚的覺悟而AV出道時，博多彩葉雖然出道沒多久還是個新人，但她也公開和前輩喊話：「能不能結婚是看有沒有遇到對的人，前輩做好覺悟沒問題，但不用覺得後輩也該這麼想⋯」

松島楓後來否認為男友拍A片。 圖擷自Graphis

很嗆，也難怪這次風波參與討論的女優多但公開聲援的少，甚至有些「前輩」在社群上和她唇槍舌戰大打筆仗；不過問題來了，AV女優真的無法得到「純愛」、有這麼難遇到真心人嗎？

松島楓後來否認為男友拍A片。 圖擷自Graphis

講到AV女優的戀愛史，很多老司機可能會提到 「松島楓」，因為想當初很多媒體報導她是為了完成男友想成為導演的夢想所以成為AV女優賺快錢，不過本人來到台灣時否認了這個八卦，說自己「沒有那麼傻」；之後女優談戀愛的八卦包括「草莓牛奶」在當紅的時候因為與職棒投手吉武真太郎陷入感情危機而輕生，曾經的美腿教科書「美雪愛麗絲」和知名偶像團體V6的成員「森田剛」交往結果被粉絲炮轟從此在社群上消聲匿跡⋯雖然還是有像蒼井空結婚了生了兩個小孩仍然活躍的例子，但感覺AV女優只要和有名人談戀愛就是會很慘，不能付出真心啊⋯

美雪愛麗絲與森田剛的戀情讓她被粉絲炮轟。 圖擷自Graphis

但問題是，為什麼付出真心的人會很慘？

美雪愛麗絲與森田剛的戀情讓她被粉絲炮轟。 圖擷自Graphis

追根究柢，還是因為她們是AV女優，儘管AV界成立到現在超過40年了，人氣很旺的女優也是有全國知名度的，但她們的工作內容還是很難得到日本大眾認可，甚至就連她們自己也都覺得「以後沒辦法結婚」或是「正常談個戀愛好難」；這樣的情況下，對於有管道接觸到或是像綱啓永這樣透過社群搭訕的名人自然不會把她們當回事，只是這次的博多彩葉過於認真又很會搞社群的炎上商法，才會讓被點名到人個個啞巴吃黃蓮了～

安達夕莉也認為自己無法結婚。 圖擷自X

那該怎麼說博多彩葉呢？雖然她有些言論會讓同業也覺得奇葩，在社群搞炎上商法雖然有助於追蹤數的成長卻也難免惹怒了一些人，但比起其他女優她至少是很認真地活著並且堅持自己的想法，這樣的女優或許會被片商及事務所覺得很麻煩但工作態度應該不會有問題，就看她的大炮性格以及這幾波在社群上的操作能不能吸引粉絲支持了，以她目前仍然是日本社群的熱門趨勢來看，她流量賺翻了！