2026年九合一選舉將於11月28日登場，除了縣市長、議員選戰受到關注，基層里長選舉也有不少亮點。近年有多名年輕女性投入地方選舉，亮眼外型引發網友討論，以下盤點今年5位話題美女里長候選人。

新北市永和區永福里候選人陳紫渝。圖／截自永福里里長-陳紫渝臉書

陳紫渝是現任新北市永和區永福里里長，上一屆2022年首次參選里長，因外型甜美、氣質出眾受到關注，還被網友封為「永和IU」、「最美里長」，當時臉書粉絲專頁也迅速累積大量追蹤者。她畢業於德明財經科技大學財務金融系，投入地方政治前，曾擔任壽險公司理賠部審核專員，也參與慈善志工服務。

今年陳紫渝再度登記參選，並以同額競選方式爭取連任。她在臉書分享，過去4年從挨家挨戶拜訪里民，到逐步完成服務承諾，這次仍希望透過選票獲得居民肯定。永福里近期也獲得新北市里環境認證五星級肯定，她將成果歸功於環保志工、居民及清潔隊共同努力。

2. 新北市永和區新廍里候選人：紀詠心（31歲）

新北市永和區新廍里候選人紀詠心。圖／截自新廍里里長 紀詠心臉書

紀詠心是新北市永和區新廍里現任里長，過去曾有模特兒工作背景，也因外型亮眼受到網友討論。根據新北市永和區第5屆里長選舉公報，她畢業於頂溪國小、福和國中、華岡藝術學校及台北市立大學，過去曾任Linker Vision行政總務、大兼廣告行政公關，也擔任過永和區第四屆新廍里里長。

從職場行政、公關工作轉入地方服務，紀詠心已累積一屆里長經驗。本屆她再度投入新廍里選戰，提出里民服務、社區活動、長者照護、環境改善及居住安全等政見，希望持續爭取地方建設，打造更友善的生活環境。

3. 新竹市東區埔頂里候選人：何芝寧（29歲）

新竹市東區埔頂里候選人何芝寧。圖／截自埔頂里何芝寧臉書

何芝寧是新竹市東區埔頂里現任里長，2022年參選新竹市東區埔頂里里長時，年僅25歲，當時因外型及年輕背景受到關注。她從小在新竹長大，見證埔頂里發展變化，希望把握機會為家鄉服務。當時她的照片在網路流傳，還被網友拿來與陳紫渝比較。這次她爭取連任，喊出「做過的，繼續做好；沒完成的，持續爭取；新需求，積極實現」，希望未來4年繼續為里民服務。

4. 高雄市左營區福華里候選人：劉品茵（29歲）

高雄市左營區福華里候選人劉品茵。圖／截自福華里里長候選人｜劉品茵臉書

高雄市左營區福華里長候選人劉品茵，近期推出競選形象，提出「服務有品質，全都『茵』為你」的口號，希望以更貼近居民的方式投入地方服務。劉品茵表示，福華里是一個全新的里，需要新的服務方式。她將以「立即處理、持續追蹤、公開檢規、長遠規劃」為原則，主動發現問題、整合資源，讓居民的每一件事都有回應、有進度。

5. 高雄市鼓山區南美術館里候選人：周婉霖（28歲）

高雄市鼓山區南美術館里候選人周婉霖。圖／截自周婉霖•南美術館周全服務霖距離臉書

高雄市鼓山區南美術館里長候選人周婉霖，年僅27歲，投入選戰的背景則與家庭有關。她的父親周金福曾任龍水里里長，過去從小就看著父親在地方服務，也經常跟著協助里民大小事，讓她對基層工作並不陌生。龍水里於2026年7月拆分為北美術館里及南美術館里，原龍水里長初學霖的女兒初文琪也投入南美術館里長選舉，與周婉霖形成競爭。