繼「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（威威）後，街市再出現「話題人物」？香港網路討論區近日瘋傳相片及影片，指大圍顯徑街市賣魚攤位出現一位「賣魚西施」，清純外表加上殺魚手法都震撼網友，大讚「賣魚的也太正！」、「好清純，有仙氣」、「戀愛了」，也有網友認出女子不平凡身份，大讚「好認真」，還建議她選港姐，並笑言要「瘋狂買魚」。

近日多個社群討論區瘋傳一組圖片及影片，顯示大圍顯徑街市賣魚攤位出現一位相當美麗的年輕女員工，驚訝表示「顯徑魚攤西施」、「顯徑魚攤有年輕女孩打工！？」。

從相片看到，該女子穿上圍裙束起長髮，瓜子臉皮膚白皙，樣貌年輕，笑容相當甜美。影片則看到，女子擺好拍攝角度後，即場穿起「全副裝備」示範殺魚。只見她把一盤魚倒在砧板上，分門別類；畫面一轉，女子處理另一條魚時，手起刀落切開魚肚，清走內臟，一氣呵成手法純熟。

許多網友大讚女子漂亮：「賣魚都這麼漂亮」、「真假？，找天去買魚」、「根本明星一樣漂亮」、「選港姐」、「笑容好甜」。也有網友猜測女子身份，「應該二代接班，之前在攤位有見過，真的很正」。

隨後有網友找出女子身份，原來是在小紅書上有近8,000名「粉絲」的網紅「香港魚妹妹」。相關影片於11月3日發布，旨在分享「香港魚妹妹」的「香港打工日記」，並標籤了「#打工人的日常」、「#賣魚的小姐姐」、「#上班人上班魂」、「#香港生活」、「#香港打工」。

其實「香港魚妹妹」不時在小紅書分享在香港辛勤工作日常，獲不少網友留言鼓勵，「好厲害好認真」、「辛苦了」。

香港菜市場誕生「平民偶像」早有先例。2022年，人稱「荃灣豬肉檔AK」的劉宋威（威威）憑藉佩戴口罩時的一雙電眼與斬豬肉姿態，一度紅遍全港，不但接下多個品牌廣告，更舉辦千人粉絲見面會。然而，劉宋威「除口罩」露出真面目，加上被傳曾參與黑社會活動，以及涉及毒品派對，即使他發聲明否認指控，但人氣極速下滑。

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文章授權轉載自《香港01》