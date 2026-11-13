【一劍浣春秋】苗條不流行了！日本AV界現在最受歡迎的體型是⋯

魔鏡啊魔鏡，目前日本AV界流行什麼類型的女優？

河北彩花是當今的AV天后。 圖擷自X

以人氣而言，這一行目前最強的兩位女優就是「河北彩花」和「瀨戶環奈」，她們都身材高挑有接近170公分的個子，上圍豐滿，河北有E罩杯的實力而瀨戶更是有著神乳J罩杯的高規格，然後河北臉蛋標緻有著藝能人的水準，瀨戶則是有著神一般的客服實力，就算AV界是個主要在東京發展的小型產業圈但她在日本各地都有超高人氣，連向來比較偏遠、不是女優發展重鎮的仙台和北海道她也能讓粉絲大排長龍，店舖擠得水洩不通只能用抽籤的方式進行活動⋯

瀨戶環奈的人氣無人能擋。 圖擷自X

所以，找這樣的女優就可以中大獎？

應該就是這樣的思維，所以條件和瀨戶環奈一樣是170公分高、J罩杯的「渡部穗乃」在去年下半年出道，不過坦白說啦，臉蛋和奶子的問題好解決，長不大或不夠美去醫美診所改裝就行，但身高這事兒很吃建模，而且就算個子高了也不見得有高挑的比例，如果女優既沒有個子也沒有奶子，那該怎麼讓自己更受歡迎一點？

三上悠亞說女優要有適當的肉感。 圖擷自X

答案是「從體型著手」：這一點我們可以從三上悠亞在2023年的發言來看，那是她當AV女優的最後一年—如果你還有印象的話，當時來到TRE的她體態讓大家嚇了一跳，肉感完全不見了，整個人瘦得像根竹竿似的，雖然AV女優減重如家常便飯，不過三上悠亞當時是這麼說的：

「當AV女優，要有適當的肉感。」

森日向子的模特兒身材還是超香。 圖擷自X

這就是為什麼三上悠亞要瘦身的關係，她不拍片了，接下來要吸引的目標族群不是那些愛看AV的衛生紙消耗者而是女性粉絲，所以她調整身材，用纖細苗條的曲線、豐滿渾圓的上圍和精緻美妙的妝感開發AV以外的族群，從她推出自有品牌的服裝以及轉戰台灣啦啦隊所展現的人氣反應也證明了她確實眼光獨到，成功絕非偶然～

森日向子的模特兒身材還是超香。 圖擷自X

這也說明了兩件事：首先，雖然還是有像「新有菜」和「森日向子」這樣又瘦又高以美腿著稱的麻豆系女優，不過粉絲還是不喜歡女優太瘦—當然啦，也是因為有些女優像「桃乃木香奈」和「楓花戀」有一陣子瘦得太誇張了讓人擔心她們的健康；再來，因為三上悠亞說了，女優要有適當的肉感，再加上某些女優在頻繁的見面會與影迷交流後知道了他們的喜好，所以現在包括「莉莉遙香」和「沙月芽衣」都在增重，人家貼前後對比圖是說自己瘦了，她們反而是來秀變粗的大腿，告訴大家「我變肉了」、「片商快來抱我的大腿」。

增重的沙月芽衣。 圖擷自X

所以看到像片商E-BODY華山論劍的大運動會特別企劃每個女優都肉肉的不要太驚訝，不是現在的女優很愛吃搞得自己肥滋滋，而是現在粉絲就喜歡肉感的妹子—也因為審美觀變了，所以前陣子像長濱蜜璃和白石茉莉奈那樣突然瘦了一大圈的女優應該會大幅減少，一來是排骨精現在不流行，還會被認為不健康，二來有些女優瘦得太快反而凸顯胸部那對大奶又假又怪，與其這樣還不如好好吃飯多長點肉，大家喜歡又可以藏拙，何樂而不為？

你呢？喜歡肉肉的女優嗎？