【一劍浣春秋】要有不能結婚的覺悟！？AV女優這麼看

又有女優的身分被破解惹！

這次被破解的女優名為「瀧川由季(滝川由季)」，您可能沒聽過這名字，這也很正常，因為她是六年前(2020)出道的女優，而且是一片女優，錯過了就沒了—這樣的女優為什麼會被破解身分呢？原來是她將自己的婚紗照上網，結果就被認出來了～

椿莉花說自己是在放棄了結婚的念頭後。 圖擷自X

這告訴我們AV女優這一行很可怕，凡走過必留下痕跡，即便是像瀧川由季這種在AV界只留下少少足跡的一片女優也不能鬆懈， 六年前的往事還是會被翻出來；另外就是最近許多女優在社群上討論，拍了A片的她們能結婚嗎？

可能有些人會覺得，為什麼不能？日本法律有規定AV女優不能結婚嗎？

椿莉花說自己是在放棄了結婚的念頭後。 圖擷自X

當然不是，而是她們比誰都清楚「凡走過必留下痕跡」這個道理，在AV界，有個專有名詞叫做「數位圖騰(デジタルタトゥー)」，意思是拍過A片的她們就像被刺青一樣，在網路的世界從此有了難以洗去的黑歷史，你無法隱暪、也不能期待會有人認同或完全不介意這段過去，於是業界最大炮性格的女優「椿莉花」這麼說—

「我在決定成為AV女優的時候就很乾脆地放棄結婚這事了，而那些一面拍著A片一面覺得未來可以順利結婚的女優是白痴嗎？」

安達夕莉也說自己沒打算結婚。 圖擷自X

果然是很椿莉花式的發言。而她的說法不只讓網民議論，也讓其他女優很多意見，一度引退然後又復出的甜美妹子「安達夕莉」也說自己是抱著不會結婚的覺悟而成為AV女優的，但與其說是認為當了AV女優無法走入婚姻不如說是自己不適合婚姻；而一出道就被片商空投超多資源的超級新人「博多彩葉」則說大家都是為了活下去而成為AV女優，在存到錢後有了結婚的慾望也很正常，前輩(椿莉花)要怎麼想是她的自由，但請不要擅自去限縮其他女優的選擇空間：

所以，AV女優真的不適合婚姻嗎？

安達夕莉也說自己沒打算結婚。 圖擷自X

其實AV女優也有嫁得不錯的，像相澤南就嫁給了演藝圈知名經紀公司的社長，雖然老公之前有過幾段婚姻，但至少到目前為止沒有傳出婚變的消息，相澤南不僅是社長夫人而且也在事務所擔任副社長，感情與事業深度綁定，偶爾更新的IG限時動態也看得出日子過得不錯；曾經以童顏巨乳形象成為AV界代表的蒼井空嫁給DJ後生了兩個小孩，到現在也沒傳出婚變的消篘，以上兩個案例似乎說明了AV女優還是可以得到幸福的，但是—

博多彩葉認為女優只是能不能遇到對的人。 圖擷自X

也有婚後並不幸福的例子，引退多年的琥珀歌在受訪時就說自己的未婚夫原本承諾她可以完成約定好的工作，但後來卻又反悔，在她身上偷偷放了定位器後要她隨時回報行蹤，只要沒有秒回訊息就疑神疑鬼，最後導致她片子拍不下去只能偷偷離開攝影棚，事業全毀，最後兩人也是分手收場；而出道多年的惠理則自爆之前引退的時候其實是嫁人去了，前夫原本很包容她，但要求她「如果想要懷孕就必須引退」，結果她辭去AV女優的工作後卻多年不孕，去檢查才發現前夫的身體有問題但卻又拒絕人工受孕，兩人關係就此破裂，後來就離婚了⋯

博多彩葉認為女優只是能不能遇到對的人。 圖擷自X

從上面兩個例子就知道嘴巴說自己很包容的男人，最後還是會介意另一半拍過A片，只是看什麼時候要發作罷了；這或許就是近來為什麼很多人在吵AV女優到底算不算是「普通的工作」，因為要男人真的完全不介意另一半拍過A片真的不容易；就算隱暪了過去找到了值得託付下半生的另一半，所謂的「數位圖騰」也像是不定時炸彈，一旦被認出來恐怕也會讓這段婚姻全毀：

相澤南嫁得很不錯。 圖擷自X

所以女優要嫁得好真的難如登天。所以最後想請教大家，你想娶AV女優嗎？如果想，真的可以完全不在乎她們的過去？