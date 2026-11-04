挑戰近3倍體重！正妹健力賽「硬舉192kg」雙腿狂抖當場漏尿 1句話霸氣反擊酸民

巴西一名女健力選手日前參加聖保羅硬舉盃（Copa SP de Levantamento Terra），挑戰192.5公斤硬舉重量時，因身體承受巨大壓力，意外發生應力性漏尿，現場畫面隨後在社群平台瘋傳，引發網友熱議。面對意外插曲及外界嘲諷，當事選手不僅沒有氣餒，反而展現運動員的韌性，霸氣喊話：「下次一定會把它舉起來，絕對會成功。」

槓鈴過膝全身狂震釀意外

綜合外媒報導，這場賽事為10月17日舉行的聖保羅硬舉盃，外型亮眼的巴西女健力選手雷娜塔（Renata Christina Touma），當天挑戰69公斤級192.5公斤硬舉，重量相當於她自身體重上限的2.8倍。

從現場側拍畫面可見，雷娜塔在第三次試舉時，深吸一口氣發力拉起槓鈴，當槓鈴奮力越過膝蓋位置時，全身肌肉緊繃到極點，雙腿與身體劇烈震顫。雷娜塔因無法抵禦突如其來的生理壓力，短褲處出現明顯液體滲漏並滴落於比賽台。儘管她拚盡全力，最終仍因體力耗盡遺憾失敗，走下台時神情寫滿不甘。

酸民調侃隔著螢幕都尷尬 重訓族力挺

意外畫面曝光後，部分酸民留言質疑，「為了面子硬拉超重，當場失禁真的太難堪」、「隔著螢幕都覺得尷尬，運動何必練到這種地步」、「根本是打腫臉充胖子，盲目追求大重量只會傷身」。但也有大批健身愛好者與運動員聲援，「有在深蹲的人都懂，這是人體保護機制的自然反應」、「這不是尷尬，這是拚盡全力的戰士勳章！」、「敢在台上拉這種重量，光是勇氣就贏過99%的鍵盤俠」。

雷娜塔曾奪全國雙冠 是學霸營養師

雷娜塔事後坦然表示，「生活中有很多突發狀況我們無法掌控，但我們永遠能決定以何種心態去面對」。她強調，真正的力量從不單純取決於舉起多少公斤，更在於日常的自律，以及身處逆境與尷尬時如何選擇站起來。

雷娜塔不僅是兩度奪得巴西全國健力冠軍的國家隊好手（曾於2023年世界經典健力錦標賽獲得世界第14名），私下更擁有運動營養與生理學學士背景，身兼專業營養師與私人教練，並創立了自己的健康諮詢機構。

醫學揭「應力性尿失禁」真相

運動醫學專家指出，健力選手在挑戰極限重量時，為了保持核心脊椎穩定，通常會使用「瓦氏呼吸法」（Valsalva maneuver），在閉氣用力瞬間會使腹腔內部壓力與血壓暴增。這種超負荷狀態常引發微血管破裂、流鼻血甚至短暫眩暈。

而在女性運動員中，骨盆底肌群若無法抵抗瞬間遽增的腹壓，出現「應力性尿失禁」（Stress Urinary Incontinence, SUI）屬於相當常見的生理現象，是人體在極限抗壓下的正常生理反應。梅奧診所也補充說明，任何會給膀胱造成壓力的活動都可能增加漏尿的可能性。