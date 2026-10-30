【一劍浣春秋】日本AV界有隱憂！兩大問題要解決！

不管你是老司機還是新警察，欣賞近來的日本情色片，你有沒有覺得哪些地方不足？

應該有吧。畢竟和公認全盛期的2005年到2010年代中期，當今的AV界有很多問題需要解決，現在就透過幾位女優的說法，一塊兒來看看：

資深女優琥珀歌覺得目前的AV作品很無聊。 圖擷自X

首先是製作題材緊縮，還記得說被經紀公司辭退、現在換了新東家靠陪酒和做活動為生的資深女優「琥珀歌」嗎？當初是因為未婚夫吃醋所以中斷了AV生涯，後來解除婚約重獲自由身後加入新的事務所，那時候她就有考慮復出拍片，但被經紀人回絕：「你覺得自己還能拍什麼作品？」

資深女優琥珀歌覺得目前的AV作品很無聊。 圖擷自X

這是什麼意思？另一位同期出道目前還在這一行打拼的女優點出了琥珀歌的問題：「現在AV界的作品，你應該會覺得很無聊吧？」

同人AV女優るるたん號稱月收入一億日圓。 圖擷自X

為什麼？因為琥珀歌可是2010年代初期產量最大也口味最重的女優可能沒有之一：論發片，她橫跨步兵騎兵兩個領域，可以在馬兒上拍有碼片也可以下馬拍無碼片；論尺度，琥珀歌只要有穴就能插，而且有碼無碼一視同仁；論演出，琥珀有大量共演的作品，男優女優都可以，一根不嫌多，兩根恰恰好，三根也可以⋯

因為少子化導致某些新人被迫延後出道。 圖擷自X

那她是怎麼看現在的作品？就琥珀歌的說法，在AV新法實施之後，現在的片子劇本寫得很細，就連什麼時候要用什麼姿勢都寫得一清二楚，和她那個時候以監督為主、很多時候要自由發揮的拍攝手法非常不同，所以她認同好友「現在的A片很無聊」的說法，於是就打消了復出的念頭～

同人AV女優るるたん號稱月收入一億日圓。 圖擷自X

如果你也覺得現在的日本AV很無聊，現在你知道了，那不是看太多片子的審美疲勞，因為連退役的女優也是這麼想的—不過話說回來，就算片子不好看，只要有新鮮的肉體持續投入也是可以滿足大家的，但現在，新人補給的管道也出現問題了：

松本菜奈實投入同人AV。 圖擷自X

首先是少子化的後遺症，資深男優吉村卓在社群發文，目前AV界缺工的狀況相當嚴重，因為想做女優的人變少了，所以片商的面試官要去Cover其他的工作讓他們吃不消，更不要說打馬賽克的後製單位因為人力不足導致片商必須更改行程表延後女優出道的時間；而更嚴重的是同人AV的興起，以往女優大多覺得做社群沒用，就算有百萬追蹤她們也很難接到業配的案子，但現在不一樣了，在有人發現利用社群流量做行銷賣片子效果很好，甚至傳出るるたん(Rurutan)這樣兼具風俗妹、網紅、同人AV女優身分的媒體寵兒自稱月收入一億日圓，既然大家出賣青春都是為了錢，那為什麼要加入經紀公司等片商開合約？自己當自己的主人不更好！

松本菜奈實投入同人AV。 圖擷自X

所以很多人出走了，比方說每次去跳脫衣舞都大為轟動的「松本菜奈實」、比方說有碼界無限期休業的「七瀨愛麗絲」也與台灣的辛尤里一起拍片，就連知名導演SAMOARI也宣布退出有碼界轉做同人AV，再加上某些被AV界的網黃如宇佐美里菜最後也都是往非正規的同人這塊走，就算有人因為不遵守AV新法的規定而上了社會版，但如果同人這塊比正統AV界好賺的話，那戰力流失是可想而知的～

雖然被鎖定，但宇佐美里菜並沒有成為AV女優。 圖擷自X

雖然說亂世出英雄，現在有碼界也正有瀨戶環奈這個救世主，但問題顯而易見，作品缺乏創意和非正規、以自媒體為銷售管道的同人AV威脅讓這一行危機四伏：從琥珀歌受訪的內容來看，作品製作的問題大概很難解決了，目前業界是以防堵的方式阻止女優流向同人AV，就不知道再過幾年會變什麼樣子？