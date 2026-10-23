【一劍浣春秋】解密！為什麼女優退休後大多做八大？

女優退休後，都在做什麼？

了解這一行的你一定會說，都去做風俗投身八大產業了，的確，除非你和相愛容易「相澤南」一樣可以嫁給演藝圈大型經紀公司的老闆，不然很多人就是從淫光幕前轉移戰場到泡泡浴店或是做外送賣肉，不過你有沒有想過，為什麼？

相澤南嫁給演藝圈大型事務所的社長。圖擷取自X

這大概有兩個原因：首先，是「哪兒來哪兒去」，也就是說這些AV女優之前就是做八大的，像明日花綺羅剛出道的時候就是以「六本木第一女公關」當賣點，近期鬧了一堆新聞的星空音琉雖然是以「人生第一份工作就是AV女優」做促銷，但後來辭職時也自爆「我要回去以前那個晚上的工作了」，別懷疑，那也是八大…

星空音琉在成為AV女優前就是做八大的。圖擷取自s1s1s1

不過話說回來，都說AV女優有八成是來自風俗產業，那剩下的兩成呢？她們退休後也會去做八大嗎？這答案也是八九不離十，我們來看已經引退很久、但當時也是呼風喚雨的發片機器「琥珀歌」：她說自己在引退後曾經跑去打工，結果才第一天上班就被隔壁位置的人當場認出來說：「請問是琥珀歌小姐嗎？」

就算引退12年了，琥珀歌還是常被認出來。圖擷取自X

那個時候琥珀歌就知道「這條路走不通了」，所以她果斷辭職，然後她也知道，自己沒有亮眼的學歷，年紀也不小了，求職的時候當然不能把當過AV女優的資歷寫進履歷表裡，這樣的她怎麼可能找到一般正職工作呢？而且2014年退休的她，直到現在搭電車通勤時社群還是常常會收到像是「我剛剛在那兒看到妳了」、「你剛剛是不是在那邊幹嘛幹嘛」這樣的私訊，琥珀歌說，自己完全不認識對方，但單方面認得她的人卻多到數不清，最後只能無奈的接受這個結果：

「這就是我當了AV女優所必須付出的代價啊。」

櫻空桃說自己的體力沒辦法負荷正常工作。圖擷取自X

再加上有些女優像西宮夢及櫻空桃曾說自己身體無法負荷一般上班族的生活，所以看完琥珀歌的例子，你就知道為什麼不管是不是風俗出身、AV女優引退後大多會去做八大了吧？因為她們能走的路不多，可能很多人決定要成為AV女優前對自己有著完整的規劃，片子拍個幾年就好、賺個幾千萬日幣就退場，但她們沒想到的是這個工作副作用遠超過想像，有些人完全不紅很快就被淘汰了，沒賺到什麼錢又在人生添了一筆無法寫進履歷表的資歷，求職的時候總是很害怕被人家認出來；有些人則是像琥珀歌一樣走到哪裡都被認出來，雖然在網路上常常有人留言說「穿衣服我認不出來(AV女優)」，但現實生活中被認出來的人可多了，然後這些在大家面前脫衣服的女孩子現在就算是穿著衣服做一般老實的工作也感到窒息，最後只能利用自己在業界攢下的名氣做起了八大的工作—至少在那一行她們還有點名氣，可以拿比較高的薪水…

藍芽水月控訴事務所A她錢。圖擷取自X

當然啦，最大的問題還是在當AV女優賺不了多少錢：比方說今年要引退的肌肉女「竹內有紀」，原本她去年就要不幹了，但因為遇到詐騙所以延後一年退休，就她的說法是「帳戶都被騙子清空了」，以她2019年出道、大多時間都在片商像當專屬女優的資歷應該存了不少錢對吧？結果後來新聞有寫她「損失了好幾百萬日幣」，很顯然存的並沒有想像多；也因為AV女優這份工作賺到的沒有想像中多，所以像藍芽水月就想辦法找出原因，然後炮轟經紀公司「搞陰陽合約A我錢」，而其他女優最後就只能走進八大產業賺錢：

竹內有紀因為被詐騙所以延後退休。圖擷取自X

更不要說有些女優背後是牛郎，AV女優賺不到了，要搞錢就只能把她們推入火坑了～