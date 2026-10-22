LIVE播報出包！日本美女主播iPhone「私密畫面」全國外流 狂遮螢幕嬌喊：失禮了

日本知名氣象主播武藤彩芽在直播節目《Weathernews LiVE》播報時，原本打算透過自己的iPhone投影操作輔助天氣圖解，未料系統不聽使喚，私人手機畫面瞬間直接被投放到全國大螢幕上，她手忙腳亂、甚至直接伸手擋鏡頭的嬌羞反應，在網路上狂吸超過538萬人朝聖觀看。

直播投影螢幕大卡死！iPhone 瀏覽紀錄全看光

回顧這起事件，武藤彩芽因手機連線投影意外引發「放送事故」，個人iPhone的Safari瀏覽器與搜尋紀錄瞬間被公諸於世，武藤彩芽當下雖伸手遮蓋螢幕，但仍忍不住尷尬笑出聲，被大批網友封為最可愛的直播出包名場面，也成為該節目開播以來最具代表性的爆笑名場面之一。

當時直播畫面左側與武藤彩芽的手機螢幕即時同步，就在她專注解說日本各地天氣資訊時，手機投影臨時出現異常，頁面瞬間退回iPhone的私人畫面，包括Safari標籤頁、LINE等App視窗毫無遮蔽地映入觀眾眼簾，甚至還清晰可見「Apple」、「Wikipedia」等瀏覽紀錄。

發現大事不妙的武藤彩芽立刻低下頭拚命點擊螢幕試圖將視窗關閉，然而越急越容易出錯，無論她手指怎麼快速滑動，頁面依舊頑固地卡在大螢幕上，眼見無法及時切斷畫面，武藤彩芽只好一邊低頭狂按，一邊滿臉歉意地嬌嗔頻喊，「不好意思，非常抱歉，失禮了！」

網友笑翻：還好沒搜尋奇怪東西

這段插曲事後被剪輯上傳至YouTube，以「太焦急結果把iPhone藏起來的彩芽」為題發布，網友一面倒被武藤彩芽不做作、毫無包袱的真實反應圈粉，紛紛留言，「還好不是私密通訊軟體在聊天」、「看她慌到用手掌去遮真的太可愛」、「我還以為會翻出什麼驚人搜尋，結果只是維基百科，太單純了」、「就算是搜尋鮟鱇魚吊切也是超萌」。

武藤彩芽是誰？從火腿隊啦啦隊到氣象主播

武藤彩芽出生於1996年8月，來自北海道札幌市，現年30歲。2015年她曾通過選拔，加入日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的啦啦隊「Fighters Girl」，累積了亮眼的舞台經驗，2017年在活動中被相中挖掘轉戰模特兒界，隔年更登上「札幌Collection」伸展台，並受邀擔任日本知名時尚雜誌《CanCam》的北海道親善大使。

心懷播報夢想的她，於2020年正式考取Weathernews成為專職氣象主播，憑藉甜美氣質與親和俐落的解說風格走紅。武藤彩芽在2022年離開節目後加入經紀公司Cent.FORCE，持續以自由主播身分活躍，並在同年宣布結婚喜訊，2025年迎來寶貝女兒升格為人母，如今這段多年前的影片再度被網友翻出，懷念她自然不做作的魅力。