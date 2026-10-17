【一劍浣春秋】別懷疑？AV裡這些演出都是真的！

看日本AV，你很在乎真假嗎？

意思是演出時男優的射出和女優的反應是真是假，我們都知道日本AV界在成立之初就有馬賽克遮掩性器，也因為有了馬賽克所以讓片商和男女優有了偷雞的空間，所以最早最早的時候男女優的演出是沒有實際的性行為—在Netflix演出的「AV帝王」就有敘述當男主角村西透執掌的片商「鑽石映像」倒閉後有流出拍攝的母帶，裡面就有很多女優全靠演技沒有插入⋯

日向真凜說拍片與男優發生性行為是福利。圖擷取自graphis

當然啦，隨著時代的演變，現在的演出幾乎沒人在打假炮，甚至連日向真凜都說能和男優實際性行為是拍片的福利；不過在社群發達後一有些女優開始替演出解密：曾經參加過TRE、後來加入偶像團體惠比壽麝香葡萄的「宮村菜菜子」就說被男優射進去的「中出」就和電影裡的受傷流血一樣是特效，電影裡是用特殊化妝術完成逼真的效果，AV也是一樣，雖然不是玩真的，但那都是工作人員和女優傾注了熱情演出的成果：

宮村菜菜子替AV作品裡的中出解密。圖擷取自video.dmm

此話一出，算是解答了大家的疑問，雖然在被大家認為是日本AV全盛期的2005到2010年代的前期大家都玩得很嗨很瘋，但現在的日本AV敢說自己是真正中出解禁的片商已經不多了(對的，還是有)；甚至在之前AV大流出的時候還有人發現有男優因為不硬所戴假屌上陣，還有在大亂交的場景裡男女優只是做做樣子沒有實際發生性行為，但因為不是主角所以導演還是把畫面剪進去然後打了馬賽克交代過去～

那，日本AV還有什麼是真的？

七瀨愛麗絲替AV裡的演出解密。圖擷取自X

目前進入日本AV無限期休業狀態、專心朝著網黃路線的七瀨愛麗絲最近在社群上大量引用粉絲發文回覆大家疑問：首先，雖然沒有否認中出射進去的是特調的假精液，但她說「吞精」的演出沒有造假，她喝下去的都是真正的蝌蚪⋯

然後馬上就有退出業界的前男優留言：「可是明明吞精也時不時造假啊！」

八木奈奈讓大量顏射片的DreamWoman復活。圖擷取自X

但七瀨愛麗絲馬上回覆說「那就要看男優當時的狀況了」、「但我是玩真的喔」，這大概可以說明在AV界確實有些女優的吞精就是「演出」，不過那是男優自己狀況不好才導致現場必須造假演出，但七瀨愛麗絲堅持自己沒有造假，留言想要打臉的前業界人士也舉不出證據所以也不能說她錯—然後又有人問說「把那些東西吞下去不會肚子痛嗎」，七瀨也直接回覆：

「所以要吃胃藥啊。」

小野六花單場被顏射超過160發。圖擷取自X

吃下去是真的，那射在臉上的呢？七瀨愛麗絲說也是真的，尤其是片商Moodyz才剛復活的系列片「Dream Woman」七瀨也證實通通是真的精蟲炸彈給女優敷面膜—這也讓人很驚訝，因為這個系列在八木奈奈臉上復活後一支比一支射得更多，從新有菜被射在臉上接近150發後，到了小野六花已經破160發了，如果真的如七瀨愛麗絲所說通通都是真的，那到底覆蓋得有多厚、味道又有多濃郁啊⋯

素人感謝祭的影迷被七瀨認證是真的。圖擷取自moodyz

再加上堅持感謝祭裡的「素人」都是真的，必須經過層層面試才能得到演出的機會，從七瀨這一波回覆就知道原來片商和大家想的不一樣，有很多事情並沒有造假⋯當然啦，雖然七瀨講得斬釘截鐵，不過社群的很多留言還是覺得她在洗地替片商掩蓋事實，但總而言之言而總之，七瀨畢竟是業界人士，也許她就是陳述所見所聞的事實，但如果你不相信的話，就當做這一行的人都想告訴大家吞精、顏射以及參加感謝祭的「粉絲」都是真的，就是這樣～