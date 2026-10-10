【一劍浣春秋】AV女優也有KPI？做到這兩件事才合格！

魔鏡啊魔鏡，怎麼樣才能算一個合格的AV女優？

乃南結一長期在社群拜託大家給她工作。圖擷取自X

可能有些朋友會覺得奇怪，AV女優，長得漂亮身材窈窕演出精彩不就好了？但了解這一行的朋友都知道，由於影迷極度喜新厭舊以及不斷有新鮮肉體投入的緣故，這一行的新陳代謝極度迅速，一般來說能在這一行待個兩年還能一直有工作就很了不起了⋯

鳳可憐說沒工作上門就嫁人。圖擷取自X

所以我們常會看到女優在社群上哀號「沒工作」，像刺青女優「鳳可憐」就曾發文說沒有工作上門，她已經在考慮找個人結婚了；另一位女優「乃南結一」更是長期在社群的名字上加註「請給我工作」，因為很多人雖然有AV女優之名但閒閒沒事幹兩袖清風要喝西北風，運氣好的女優可能最後有一支告別作和大家說再見，但絕大多數的她們都是默默淡出淫光幕，卸下了女優的頭銜：

那，怎麼才能算一個合格的女優？

森春羅和北乃未來扮演球迷的作品每逢世足就大賣。圖擷取自mgstage

首先當然要作品賣得好，由於粉絲極度喜新厭舊，所以新人比舊人好賣一些，然後這一行始終奉行「黃金72小時」的守則，也就是說作品出來前三天會決定銷售的成敗，如果賣得不錯就算成功，如果買氣不好的話那這支作品就不用救，宣傳資源可以轉移到其他的片子去—除非，除非啦，除非發生了什麼事讓大家對女優突然產生了興趣，否則庫存很難賣得出去，至於什麼事會吸引大家的關注呢？比方說每到世界盃足球賽的時候，森春羅和北乃未來在2018年拍攝的美女球迷企劃就會大賣，因為搭上時事熱潮而且兩位女優真的很美，很適合一面看電視為比賽加油一面自己拚命衝刺；又比方說之前日本富豪和AV女優結婚後猝死鬧上了社會新聞，當事人「須藤早貴」之前拍攝的A片在新聞熱潮也是大賣特賣；又比方說上個月(2026/9)業界最大賣片平台FANZA的實體片銷售排行榜的第十名是「倉木華」，理由相信大家都猜到了，因為被牛郎男友又是威脅控制又是情緒勒索的她輕生離世，日本粉絲可沒有因為人不在了就拒看她的片子，反而是對她的模樣十分好奇，所以新聞最熱的那些日子她的作品天天大賣⋯

紀州富豪之死也讓須藤早貴聲名大燥。圖擷取自mgstage

另外，由於現在的AV女優都要經營社群，所以網路上的人氣也都會列入KPI，據之前的混血女優「天音蜜雪兒」所說，雖然女優能在社群上接到業配的機率很低，但大家還是會比較誰的追蹤比較多、誰發文的觸及率比較高，一般來說想要成為一個社群表現合格的女優，必須要有以下這樣的水準：

天音蜜雪兒自爆業界對社群也是有KPI的。圖擷取自ideapocket

①每個月能增加5000個粉絲，也就是說每天要增加150-200個粉絲。

②每天都能發文，也積極地回覆粉絲。

③有時間的話海巡社群搜尋標記自己的發文，適時予以回應。

④每一篇發文最好有1000個讚。

田野憂很會做社群。圖擷取自X

這就是為什麼愈來愈女優想盡辦法搞流量，也出了像「田野憂」這樣的高手，因為大家堅信社群上的流量可以轉化為作品的買氣以及活動的邀約，也因此會有人因為限流而崩潰或是開設小號另起爐灶搞流量—只是話說回來，又是買氣又是人氣，大家比來比去就一定有高有低，這一行本就競爭激烈，也難怪女優生涯愈來愈短暫，還有些人因為受不了這樣的風氣直接走人～