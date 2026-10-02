【一劍浣春秋】愈整愈醜！為什麼女優的容貌焦慮如此巨大

為什麼明明出道時那麼好看，女優卻要進醫美診所整型？

而且還愈整愈醜！

看日本情色作品，相信很多人想問這個問題，比方說楓富愛，剛出道的時候又有170公分高又有G罩杯的美乳還有大長腿，搭配上一張不輸演藝圈明星的臉蛋簡直完美，讓人覺得她就是明日之星—不過今年TRE台北國際紅人展大家都看到了，她瘦了一大圈，腿細得像筷子，胸部也縮水到台規最多C罩杯，重點是那張臉蛋已經不是我們認識的楓富愛了，全是醫美的痕跡⋯

楓富愛變化很大。圖擷取自X

真的可惜了，這也讓人懷疑這些人到底是和自己有仇還是容貌焦慮到什麼程度？這確實是個值得好好談的問題：基本上有些女優是整好再出道的，這不能怪她們，因為她們本身可能沒有足以在AV界出道的外型—簡單說就是長得不夠漂亮然後也沒有足以讓大家直接忽略臉蛋的好身材，為了讓片商點頭所以必須去整型加強身上的配件，這種類型的女優為了保持競爭力自然會在出道後持續整型精修：

可能有人覺得這種一出道就整很大的女優肯定不會紅，但事實並非如此，像不久前才復出的「蓮實克蕾兒」就是個好例子，想當初以「安達亞美」之名出道時就有人嫌棄她整很大，甚至還有醫美診所直接貼出Before And After的前後對比告訴大家她在出道前做了什麼—但後來改名為蓮實克蕾兒後她成了業界最強痴女 AKA 騎乘位之鬼，發片如流水，是很多女優尊敬的大前輩～

蓮實克蕾兒雖然整很大卻是痴女界大前輩。圖擷取自X

這樣的蓮實克雷兒儘管還是有粉絲嫌，但她在業界的成功自然會引起其他女優仿效，所以整型的風潮就這樣帶起來了—在這裡並不是說蓮實克蕾兒以一己之力把所有女優都帶去了醫美診所，而是身處在一個高度競爭的環境裡，當妳看到有人因為整型被看到然後有很多工作後會覺得那就是通往成功的道路，於是就一去不回頭了⋯

八蜜凜的外型是照著明日花去整的。圖擷取自X

既然如此，那女優可不可以挑一間技術比較好的醫美診所？

這個在凪光把自己從J罩杯整成K罩杯、從看似天然的軟乳變成硬幫幫的壘球奶後就有很多人說了—這就和女優的經紀公司有關係了，在招募新人的公告中就可以看到他們有配合的醫美診所，但這些診所的能力到什麼程度、事務所願意出多少預算都是問題，像凪光那間事務所從大前輩葵司和照明日花綺羅去改造的八蜜凜幾乎人人都頂著相同的石頭奶常讓人調侃「是在團購嗎」，難道沒辦法找一間能力更好的診所嗎？

凪光不只變得更胸也更硬了。圖擷取自X

這是個好問題，但答案很殘忍：首先，做完整型手術後要有恢復期，但偏偏女優沒有什麼休息的時間，專屬女優每個月都要發片，沒有專屬的企劃單體女優像是木下日葵最紅的時候一個月要拍25支作品，根本沒有休息恢復的時間，所以沒辦法，只能請男優揉小力一點—不過現在狀況變了，在新法實施後，所有女優都可以事先請假跳過拍片，這樣就可以安心去整型等待恢復，而現在也有許多女優願意花多一點錢去韓國的知名診所「做調整」，希望用更好的狀態回歸：

葵司的壘球奶也讓很多朋友嘆息。圖擷取自X

所以，狀況可能會比以前好一點，或許吧。