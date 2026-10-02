陸女遊港「抱中環路牌」如跳鋼管打卡照瘋傳！真身曝光…竟是前偶像

出外旅遊「打卡」也會成為焦點！香港社交平台Threads瘋傳一組相片，顯示中環威靈頓街有大陸女遊客緊抱「威靈頓街」路牌拍照「打卡」，擺出多款姿勢，引來途人圍觀並拍攝女遊客，目擊者疑惑該女遊客身分，遂向網友們求助，「有人知道她是誰嗎！以為是打卡點，結果大家也都在拍她」。

相片引來網友熱議，認為抱住街邊路牌拍照行為可能不太衛生，「街邊燈柱、路牌柱很髒，口水鼻涕痰什麼都有，居然敢這樣抱」、「平常都沒人清潔，很髒的」。也有不少網友認出女子本尊驚人身份，大讚漂亮，「反正是正妹耶，原諒她了」。

「有人知道她是誰嗎？」有網友於7月29日在Threads發布多張相片，顯示有女子攬抱「威靈頓街」路牌拍照「打卡」，引來途人圍觀拍攝。從相片看到，該女子穿着紅色後綁帶背心，伸高雙手以類似「鋼管舞」姿勢抱住「威靈頓街」路牌的鐵柱，望向遠方鏡頭拍照。另1張相則看到該女子雙手環抱「威靈頓街」路牌鐵柱，身體貼着鐵柱，擺出不同表情。女子旁邊有多名途人駐足，取出手機拍攝她。

原PO目擊事件大感不解，詢問網友們是否知悉女子身份，「剛開始以為是打卡點，結果大家也都在拍她」。

網友看過相片議論紛紛，有人認為女子行為欠缺衞生，「街邊燈柱、路牌柱很髒，口水鼻涕痰什麼都有，居然敢這樣抱」、「最好先擦擦，這些柱和欄杆平常都沒人清潔，很髒的」、「說真的，那個柱子超級髒願意這樣抱，不知道這是不是她工作，只能說超敬業」。

女子攬抱「威靈頓街」路牌，擺出多個姿勢拍照「打卡」。（Threads@aboutwhatithink）

也有不少網友認出女子真身，是大陸當紅女子偶像團體SNH48前成員段藝璇（Duan Yixuan，Eshine），大讚「漂亮」，「反正是正妹，原諒她了」。

翻查資料，段藝璇（Eshine）於1995年8月19日在湖南郴州市出生，2015年7月通過SNH48第五期生選拔，同年12月正式出道。段藝璇（Eshine）曾被評選為LikeTCCAsia中國區最美100張新面孔第31位，亦曾任BEJ48 Team B隊長、SNH48 Team SII隊長，2025年8月正式從SNH48「畢業（退團）」，並成立個人工作室。

不過要留意的是，擅自干擾路牌，可能會觸犯法例。根據香港法例第374章《道路交通條例》第50條「干擾交通標誌或道路標記」，任何人無運輸署署長、警務處處長或路政署署長的同意而移動、損壞或以任何方法干擾任何交通標誌或訂明的交通標誌；或掩蔽、毀損、更改或塗掉任何道路標記或訂明的道路標記，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元港幣）及監禁3個月。

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文章授權轉載自《香港01》