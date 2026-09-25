【一劍浣春秋】時代有在變！不走人設、女優竟然直接秀出真實身分

「在一個不是醫生就是牙醫的大家庭裡，只有我是AV女優⋯當大家知道我的工作時都是勃然大怒，不過爸爸媽媽還是說了，有困難記得要說，他們會買光我所有的片子。」

這是身高170公分、J罩杯的AV女優「渡部穗乃」在社群的告白，最後她的結論是「我愛我的家人」—看完她的發文，大家驚覺當初片商介紹她的文案不是騙人，她真的是家世良好的千金大小姐，或許不像片商講的琴棋書畫樣樣精通，不過自小就被送出國到處遊學的她真的會多國語言，英文很溜，韓國話嘛會通，義大利語也可以聊上兩句：

渡部穗乃告白自己來自醫生家族。圖擷取自X

這樣的她為什麼會成為AV女優？就本人的說法是「超喜歡做愛做的事」，之前遊學因為天高皇帝遠爸媽管不到所以就到處交男朋友開心享樂，回到日本後也一直不缺男人，甚至被爆料和牛郎交往—也因為如此，沒辦法像哥哥姊姊一樣當醫生的她被AV片商鎖定最後成了女優，然後她也不像其他人一樣偷偷摸摸私底下做，而是當面和家人講了自己是AV女優，然後就有了文章一開始的對話～

彩美旬果後來拋棄人設公布出身地和真實生日。圖擷取自prestige

這也讓大家發現原來片商是會說實話的，以往片商給的都是「人設」，簡單說就是給女優全新的身分讓她們好好演，但隨著時代演變，現在片商偶爾也會真的把女優的前一個工作寫出來的—比方說「村上悠華」，她在拍A片之前是在旅遊巴士上當車掌小姐的，這工作不是只有穿著制服讓大家養眼，她還得兼任導遊的工作，每當有工作的時候她都要準備資料到很晚，但—

村上悠華曾是旅遊巴士的車掌小姐。圖擷取自X

但這個看起來可以陪大家到處去玩的工作卻給村上悠華很大壓力，倒不是碰到一堆奧客，而是長官霸凌，當一個要加班到深夜的社畜已經很辛苦，上了班還得被冷言冷語甚至欺侮羞辱，也難怪村上悠華說那時候連去死的心都有了—於是她豁出去做AV女優，現在「做」得很開心，三不五時就上個媒體控訴黑心上司然後說現在很爽，活脫成了AV界的宣傳大使～

不過話說回來，雖然有渡部穗乃和村上悠華兩個例子，但大部分的女優還是在演片商給的「人設」：比方說最近說自己不演了要去住精神病院的「星空音琉」當初是以「大學畢業生」的身分出道，AV女優是她人生的第一分工作—結果沒多久她就自爆什麼都是假的，她已經26歲了才不是大學剛畢業，之前也做過很多工作，主要是待在八大產業，在女優出道的同時也在陪酒，然後因為精神狀況不安定所以是要去醫院住隔離病房交出手機斷絕與外界連絡的，也因為如此，所以星空音琉出道以來的所有活動都被取消，因為她人一直在醫院隔離中啊啊啊啊啊啊！

星空音琉自爆人設全假的。圖擷取自X

所以，還是別和片商認真了。可能有人覺得為什麼片商要做人設賦予女優新身分？除了是吸引粉絲行銷用，最重要的是大部分的女優並不想真實身分曝光，所以片商才會去設計新的身分掩飾以免她們曝光被家人朋友抓到—只是這等於要女優戴著面具演出另一個人格，很多人演著演著也非常痛苦，像村上悠華一開始是被要求盡可能文靜乖巧一些，但她最後就受不了決定恢復本我當個大E人，而另一位朋友美少女Youtuber」凰香奈芽則是痛苦到乾脆引退褪去清純的外表回歸八大產業當風俗妹⋯所以不要覺得女優演什麼像什麼，她們不是專業演員，要演出片中的角色已經很不容易，沒拍片還要在社群和見面會上演人設更是痛苦，也難怪很多人最後就拋棄人設宣布真實的生日和年紀，因為女優都知道喜歡她們的不在乎，不喜歡的也不用在意惹～