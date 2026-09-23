李多慧真實體重曝光！直喊「最討厭的數字」 網驚呼：台化了

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展多年，近期在社群分享自己的體重數字，畫面顯示體重為44.44公斤，她忍不住直呼「這是我最討厭的數字耶！」，而真實體重數字曝光後，引起廣大網友討論。

李多慧在社群平台「Threads」表示，自己連續好幾天體重都維持在44.44公斤，對於體重機上的數字相當無奈，直呼「這是我最討厭的數字耶！」，照片曝光後，她的體重也隨即成為討論焦點。

貼文一出後，不少網友都留言關心「多慧你不要再瘦了，快去吃地瓜球」、「多慧！拜託你多點肉肉，太瘦臉部會變形喔！趕快回到48吧！跪求」、「不要再瘦了，已經很漂亮了」、「兩個多慧都比我瘦」、「多慧現在真的瘦到一個不可思議」、「我以多慧的身材為目標，原本不是48嗎？我還沒瘦到48多慧就44了」、「已經瘦到雙眼皮都快沒了，數字往上加一點好嗎」、「多慧已經很瘦了，不要再這樣讓別人焦慮了」。

此外，也有網友回應「這是天使數字 ，提醒你穩定本身就是一種力量，不用過度擔心體重噢」、「天使數字超讚」、「這是我的幸運數字耶」、「被台化了！竟然討厭4」、「多慧真的台灣人欸，討厭4」、「4個4，44如意」、「前幾天看到4代表謹慎選擇，所以4444代表精選中的精選」。

台灣職業運動近年引進多名韓國啦啦隊女孩掀起熱潮，她們不僅在球場上備受矚目，甚至被塑造成明星般的存在。本站曾報導，一名網友指出，在韓國，啦啦隊其實被視為薪資不高、階級分明、勞動強度大的工作，社會地位也普遍低於偶像產業；然而來到台灣後，卻能獲得高度關注與豐厚報酬，讓他不禁好奇「為什麼全世界只有台灣瘋韓國啦啦隊？」。

對此，有網友分析，啦啦隊剛好填補台灣演藝圈女偶像和女團的空缺，「不是只有韓國啦啦隊吃香，韓籍啦啦隊火之前，是靠其他台籍啦啦隊在補演藝圈的缺的」，只是現在韓籍比較紅而已。也有人認為，在韓國最漂亮、最出色的多半出道當偶像藝人，擠不進出道窄門的才會選擇當啦啦隊，「那麼多最頂的能看，為什麼要看第二的？」再加上韓國與日本本就有成熟的偶像文化，選擇眾多，自然不會特別將焦點放在啦啦隊身上。