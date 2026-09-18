【一劍浣春秋】倉木華風暴！要怎麼防止女優和牛郎勾勾纏？

最近，因為「倉木華」輕生，這一行成了焦點。

如果您不知道發生了什麼事又懶得Google，那簡單說一下重點：曾經參加過戀愛實境秀節目、在日本AV界最頂尖片商S1出道的倉木華不久前在被爆料在牛郎男友的租屋處上吊輕生，根據某爆料網紅的說法，倉木華長期被這位牛郎男友情緒勒索、賺的錢都被搜刮一空還慘遭家暴，六月時男方還用自己的豪華轎車拖行導致倉木華破相，實在受不了的她最後選擇輕生結束了生命⋯

倉木華輕生成了這一行的風暴。圖擷取自X

再加上男方被爆料具有黑道背景以及脅迫女優出國賣春等八卦，倉木華輕生迅速成為業界最大的風暴；事務所後來發表聲明，除了證實倉木華的死訊也表示對她生前被特定人士(就是牛郎男友)惡劣的對待感到憤慨，會積極配合有關單位調查；也因為倉木華的男友的行徑太過惡劣，所以業界其他女優除了在社群上表示哀悼也紛紛和牛郎畫清界線，還有很多粉絲要求事務所好好約束女優，不要讓她們沒事就往牛郎店跑，以免憾事重演：

倉木華的牛郎男友，到目前為止沒有發表任何聲明。圖擷取自X

不過，有這麼容易嗎？

向來很喜歡在社群發表意見的女優「月島櫻」就為倉木華的事務所叫屈，因為很多粉絲抨擊這家經紀公司疏於管理，沒有注意到女優的狀況很糟，而月島櫻認為事務所完全沒有做錯任何事，因為倉木華除了和幾個比較親近的朋友抱怨男友外完全沒有向事務所反應自己的情緒低潮，事務所什麼都不知道要怎麼幫忙？

月島櫻為經紀公司抱屈。圖擷取自X

是這樣嗎？大概可以從兩方面來談，首先就是女優和牛郎是怎麼認識的？很多人認為女優是走紅了有錢了才會去牛郎店尋找情緒價值進而無法自拔，但實際上很多女優是先去牛郎店被勾走了三魂七魄才會前進淫光幕—這也就是說牛郎是她們成為AV女優的推手，她們是聽牛郎的話去拍A片的，如果是這樣，那女優有事是和事務所反應還是和牛郎男友商量？

桃園怜奈之前也被報導在牛郎店一擲千金。圖擷取自X

然後，以倉木華的狀況，難道經紀人沒有察覺嗎？這也大概要說明一下女優和經紀人的關係：倉木華是在日本AV界最頂尖的片商S1擔任專屬女優，她一個月只拍一支作品，最多兩個工作天，最多加上見面會的接送以及其他像寫真集或是YouTube影片拍攝的行程，除非是海外出差跑行程，不然雙方接觸的時間並不長，所以通常一個經紀人手上會有好幾個女優，如果女優沒有反應、經紀人沒有照三餐問候，真的很難察覺女優狀況不好⋯

專屬女優除非像是河北彩花，否則很多時間是自己的。圖擷取自X

了解這兩個狀況，你要經紀公司抱著敵意處處提防女優的牛郎男友也很難做到，搞不好為了讓女優好好工作還要和她們的牛郎男友保持友好關係⋯寫到這邊可能有些人會覺得這是在給經紀公司洗地、或是告訴大家經紀公司什麼都不能做所以只能坐等下一個悲劇發生⋯不，不是這樣的，倉木華的事情看下來，再結合幾位女優如橫宮七海的意外，經紀公司要做的應該是要灌輸女優「求救」的觀念，雖然她們有一些人是被牛郎洗腦到願意拍A片、願意把辛苦拍A片賺來的片酬上繳給「男朋友」花，但經紀人還是要想辦法告訴這些女優如果遇到生命中過不去的那個坎，不能想辦法全都自己吞下去或是期待牛郎男友回心轉意，要記得和願意拉她們一把的任何人求救—

只是以這一行的生態，經紀人們要很努力啊。

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