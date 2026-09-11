【一劍浣春秋】網友看不下去！因為女優的爸媽容許女兒拍A片？

最近，女優與家人的關係又成了焦點。

這是老掉牙的話題了，不過正因為吸睛才一再被炒作，一般來說家人都不樂意女兒去拍A片，甚至有些經紀人也不敢和家人提到自己的工作，所以才會有很多女優在拍片的事情曝光後或是離家出走或是被家人帶走不准拍片，這類的故事在相澤南及新有菜剛出道的時候大家都聽得很熟很膩了，應該不會有太多人懷疑，因為這是人之常情嘛～

相澤南剛出道的時候與家裡有不少衝突。圖擷取自X

那有沒有家人支持的例子？當然也是有的，最近在社群上被嘲諷「拍完片子就結婚」的水川蓳就是一例：當年以水稀美里之名出道的她外型美艷風情萬種，一看就是潛力股—結果不只影迷對她有性趣，她的父親也很支持女兒的決定，在受訪的時候期許她「全力以赴做到頂尖」、「以成為AV界的鈴木一朗為目標」：

水川蓳的父親期許女兒能在AV界做出好成績。圖擷取自X

這些都是業界膾炙人口的故事，那最近呢？日本父母對女兒拍A片的想法有沒有改變？其實所謂的「親バレ」、也就是被父母抓到然後強制引退的狀況還是不時上演，像突然註銷社群然後作品通通下架的「塔乃花鈴」就被認為是沒藏好被父母抓到才人間蒸發；但最近愈來愈多女優利用媒體和自媒體告訴大家就算成為AV女優也沒有搞壞與家人的關係⋯

塔乃花鈴被懷疑是被家裡抓到才消失了。圖擷取自X

首先是福田悠亞，從寫真女星轉職AV女優的她直言早就對拍A片很有「性」趣，因為很喜歡另一位女優「跡美珠里」，所以剛滿18歲她就直接登門拜訪跡美所屬的經紀公司說想出道，結果因為業界必須年滿20歲才能拍片的規定讓她只能以寫真女星的身分出道，直到20歲後才圓夢成了AV女優—單親家庭出身的她說一有空就會回老家住，結果因為忘了把粉絲寫給自己的信件帶走被媽媽看到，在東京做色色的事就此曝光：

福田悠亞說家人都同意她成為AV女優。圖擷取自X

然後福田只好老實坦承說自己一直在朝著成為AV女優的路上大步邁進，再加上媽媽大嘴巴所以不只外婆就連老家的人都知道她是AV女優了；不過福田悠亞也說，因為家裡環境不好，成為AV女優的她不只常請大家吃好料也會貼補家用，再加上她性格剛烈要做的事情別人怎麼阻止都沒用，所以媽媽和外婆最後也只能「隨便她了」，讓她可以好好利用成為AV女優後得到的時間和金錢去做想做的事並且進行退休後的規劃⋯

而同樣是得到家人理解，目前業界最頂尖的女優「瀨戶環奈」卻在社群被某些人罵爆了：原來她邀請母親上自己的YouTube頻道，兩人一面聊AV女優的工作一面讓瀨戶抽選防彈少年團的週邊商品—很明顯地，母親不反對或是像福田悠亞的親人一樣無法反對瀨戶成為AV女優，但瀨戶邊聊邊抽選偶像週邊的態度讓很多網民氣炸，某個觸及破千萬的發文說「(瀨戶)父親是前世造了什麼孽才生下這樣的女兒」、然後「就是有這樣若無其事抽偶像周邊的瀨戶才叫人不敢生女兒」：

瀨戶環奈與媽媽一起拍的YouTube影片引發爭議。圖擷取自X

這樣的批評太偏激了，不過也說明了在某些日本人的眼中去拍AV就是傷風敗俗讓家族蒙羞的事，或者精確一點說，女優可以做，但你要低調地做，不能做得開開心心然後拉著爸媽說他們都喜歡我做—只是隨著女優愈來愈網紅化，除了拍片外也要網路的聲量，類似像瀨戶環奈這次拉著媽媽一起拍YouTube影片的情況只會不斷上演～

所以，只怕一直想維持低調、不想也不敢炎上的AV界未來會有更多考驗啊。