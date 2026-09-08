60歲身材太犯規！好萊塢女星曬「全裸入水」寫真 火辣曲線全網看呆

好萊塢女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）為慶祝60歲生日，她選擇解開所有束縛，直接「全裸」潛入大海悠遊，並將養眼的裸泳寫真分享至社群平台，用震撼視覺再次顛覆大眾對年齡的想像，瞬間引發全球粉絲暴動。

據紐約郵報《PageSix》報導，莎瑪海耶克於9月2日迎來60歲生日。她在周一發布的照片中大膽展示了「全裸」下水的養眼畫面，不僅在浪花間性感翻滾，其中一張背對鏡頭、手拂秀髮的照片更是將火辣曲線展露無遺。她同時在貼文中感性寫下：「60歲，心懷感恩。」這組零瑕疵的養眼照片迅速引爆網路熱議，吸引大批網友湧入留言區膜拜。

網友對這名《飆風戰警》女星的超逆天狀態讚嘆不已，紛紛留言大讚：「60歲居然還能如此年輕，時間老人一定對你傾心！」也有粉絲感嘆，她60年來由內而外散發的優雅與才華讓世界更美好。事實上，莎瑪海耶克向來不吝於展示好身材，過去多以性感比基尼亮相，包括59歲生日時在遊艇上身穿火辣紅比基尼、手拿雞尾酒狂歡，並寫下「繞太陽59圈依然在跳舞」的狂放金句。

除了生日裸泳拋下震撼彈，莎瑪海耶克近年更屢屢刷新時尚界紀錄。她在58歲時登上2025年《Sports Illustrated》泳裝特刊封面，身穿綠色比基尼、全身濕透地在池畔展現熟女魅力。她當時坦言，年輕時從沒想過自己能成為封面人物，若以前有人說她能在近60歲高齡接下這份工作，她只會覺得對方瘋了，但如今世界觀念的改變讓她感到無比興奮。

對於外界好奇的抗老秘訣，她曾透露自己並不追求看起來像20歲，而是專注於在每個年齡層展現最佳狀態。她笑稱自己的動力之一是希望富豪企業家丈夫弗朗索瓦-亨利·皮諾（François-Henri Pinault）看著她時仍會發出「哇」的驚嘆。此外，她先前受訪時也曾分享，除了保持良好的心態，每日規律的「冥想」也是她維持青春活力與絕佳氣場的獨門撇步。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康