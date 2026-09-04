【一劍浣春秋】不能下半身思考！AV男優目前的佈局是？

AV男優，有機會成為主角嗎？

可能有些朋友會覺得這問題很奇怪，除非是女優互相取暖的蕾絲片，不然哪支A片沒有男優？他們不能算主角嗎？更何況男優的明星化也不是最近的事，年紀已經可以當人家爺爺的「加藤鷹」也一直把台灣當後花園逛接代言辦商演，走到哪裡都有人認出來，而他老人家也很享受這樣的光環～

加藤鷹是最早明星化的男優。圖擷取自X

不過時代不同了，加藤鷹確實是一代宗師，他金手指的演出不只讓女優水汪汪大潮吹，也讓情趣用品廠商認為他是最適合的產品代言人，但他的片酬並沒有因此成長，在日本的工作沒有太多改變—另一個明星化的男優是已經退役的「清水健」，靠著三寸不爛之舌在深夜電視節目和不同女優的YouTube頻道爆料業界趣事，他把自己活成了網紅，業配如雪片般飛來，現在要請他代言那費用已經不下於其他一線女優，人家還不一定有檔期呢：

清水健把自己活成了網紅。圖擷取自X

但清水健這種男優也算是特例了，不是所有人都那麼油嘴滑舌知道觀眾喜歡聽什麼，那其他AV男優要怎麼賺錢呢？如果沒有代言可做，那麼就只能多拍點戲—沒辦法，男優始終都是體力活，所以你會看到一些男優像「結城結弦」會在社群上PO出健身的照片或是「黑田悠斗」三不五時就秀一下肌肉，就是要告訴大家自己很「能幹」，需要的時候連絡一下⋯

結城結弦現在也開始明星化了。圖擷取自X

但問題是，這麼多男優不過拍片的機會卻不見得有在成長，像辣妹片商KiraKira已經連續兩個月只能發精選輯應付大家，然後日子一天天過去大家愈來愈老有些角色像是男學生已經輪不到變成歐吉桑的他們演了，那該怎麼辦？

KiraKira已經暫停發片了。圖擷取自kirakira-av

當然不能涼拌炒雞蛋，只能想辦法多找點拍片的機會，現在不是2005到2010年前期了，那時候有碼無碼互為表裏，有些男優像是「義大利人」可以兩邊跑，現在的AV界畫分很明確，連女優都沒辦法兩邊賺了，在有碼片商演出的男優當然也不會去無碼界給你看尿尿的地方；至於很多粉絲喜歡的FC2無碼賣家呢？抱歉，雖然那邊也需要男優，不過大多是無碼賣家自己下來幹，他們才不會花錢請專業的AV男優演出，更何況日本警察三不五時就抓人當業績，大家出來混的都是安全第一，雖然這工作有爽有錢賺，但犯不著搞到自己牢裡蹲：

黑田悠斗很喜歡在社群上秀肌肉。圖擷取自X

所以想要多拍一點片子，只有「同人AV」了，我們先來了解什麼是同人AV：在日本，不是有了資金、能召募到拍片團隊就可以拍A片了，你必須取得有碼界的認證編號，加入協會才能成為他們的一份子，而那些沒有加入他們的發行商就通通算是同人AV—和有碼片商相比，他們不受法律保障，所以合作是有風險的，發生糾紛會很難處理，而這也正是有碼界排斥他們的原因—但對有些人而言目前有碼界的束縛太多，各個販售平台的抽成又太兇，所以像是導演Samoari和女優松本菜奈實就決定跳脫有碼界，利用社群行銷自己在體制外拍攝的AV作品，搏一個異軍突起的機會～

松本菜奈實也投入同人AV。圖擷取自X

所以你是不是看懂了男優在做什麼？他們先是反抗有碼界限制男女優不得去體制外拍攝作品的M System，吉村卓甚至不惜拒絕有碼片商的通告，因為接受了等於切斷了賺錢的管道；接著，那些不是帥哥的男優如結城結弦開始認真做社群甚至要舉辦個人活動了，因為同人AV很依賴社群行銷，雖然女優可以自己來，但如果自己也是網紅有聲量的話那肯定會優先合作吧？

所以比起新人層出不窮的女優們，現在資深男優們可說是動得非常厲害，雖然不知道同人AV能不能做得起來，但先卡位是不會錯的，假如有女優在那一塊市場做出成績就會有更多人投入，到時候對男優的需求也會暴升，然後嘿嘿，錢進來，射進去，大家發大財～