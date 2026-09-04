泡溫泉背影照辣翻！日本「九頭身」前羽球國手身材太誇張 遭誤判AI

被日本媒體封為「九頭身美女」的日本前羽球國手荒木茜羽，近期因亮眼身材在社群平台引發討論。現年29歲、身高176公分的她，退役後轉任私人教練，持續透過訓練與飲食控制維持體態，近日更因照片、影片中的身材太不科學，遭網友懷疑是AI生成，引起日本媒體關注。

日本媒體《eFight》報導，荒木茜羽日前在社群平台分享影片及照片，由於身材比例突出、腰身纖細，甚至被網友質疑「這是真人嗎？」對此，她特別澄清，強調自己確實是真人，相關內容並非AI生成。

荒木茜羽曾是日本羽球選手，主要參加女子雙打，生涯最高世界排名達第62名，並曾4度拿下國際賽冠軍。退役後，她轉型成為個人教練及社群網紅，持續投入健身與身材管理，並曾分享自己在退役後成功減重約15公斤，如今則維持結實勻稱的體態。

近期她也公開泡溫泉時的背影照，並寫下「無加工。身體鍛鍊過度的結果…正面美不如背面美！」讓粉絲再次驚呼，留言形容她「像雕刻品一樣」、「身材太好了」，甚至有人希望她推出寫真集。

面對外界關注，荒木茜羽日前也在社群平台分享自己的心境。她表示，因為影片讓自己受到大量關注，甚至被媒體報導3次，讓她更加確信一路相信自己、持續鍛鍊身體是值得的。

她坦言，日本社會過去常認為女性應該「嬌小、纖細、纖弱」，身材高挑的自己從以前就曾因外型感到自卑，甚至因為被嫌「身高太高」，或與身邊女性身材不同而感到格格不入。

不過，她後來逐漸改變想法，認為身高與身材並不是「缺點」，而是自己的「個性」。因此，她決定將這份與眾不同化為優勢，持續鍛鍊自己。她也寫下：「不必成為所謂的普通人，與他人不同，反而能成為只屬於那個人的魅力。」