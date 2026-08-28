【一劍浣春秋】海外拍無碼、當網黃⋯這是AV女優賺錢的新方向？

最近，新芹奈被抓了。

因為她和山口組的黑道幹部待在旅館的同一張床上，根據警方的新聞稿，兩人認識已久，偵辦詐騙案鎖定嫌犯的警方破門而入後在床單下以及床頭櫃裡找到了古柯鹼—結果黑道幹道坦承吸毒，新芹奈說自己沒碰毒品，兩人都被逮捕，消息傳來後事務所立刻刪除新芹奈的所有資料，目前焦頭爛額中⋯

新芹奈被抓了。圖擷取自X

然後大家檢視新芹奈的發片，發現這人真是不簡單：剛出道，她是業界的大型新人，身高170公分的她北海道出身，3歲開始游泳，到了12歲已經是日本重點培育的明日之星，被預期將來可以去奧運爭獎牌的—只是在訓練受傷後她就回不去了，退出體育圈後輾轉成了AV女優，雖然一開始很受注目，不過就和其他AV女優一樣，熱潮退了人氣就沒了，這不是有沒有穿褲子的問題，是AV女優雖然有偶像的成分但本質上更接近八大行業的傳播妹，粉絲都是喜新厭舊，能一直待在業界最高峰那說明了女優是有真本事，但人氣和買氣隨著新鮮感不再而消失才是常態～

剛出道時的新芹奈是超級新人，因為她曾是知名的游泳選手。圖擷取自video.dmm.co.jp

然後新芹奈就出現了很有趣的現象，在有碼界，她片子不多已經邊緣化，但她仍然是很多朋友關注的對象，因為身為經紀公司簽約的女優，新芹奈不但有和無碼賣家合作在FC2平台下馬出鮑給大家看尿尿的地方，也與日本海外業者合作又是黑人又是白人通通都是無碼作品，這也讓人好奇了，FC2的無碼作品好解，由於現在的有碼界禁止女優跨界去拍無碼片，所以應該是趁著轉換經紀公司的空檔拍的，那海外作品是怎麼回事？經紀公司沒意見嗎？

水川蓳除了在日本AV界拍片，也有大量歐美作品。圖擷取自X

這是個可以好好聊的話題，因為新芹奈的狀況在另一位女優「水川蓳」身上也看得到，這位不久前引退然後宣布結婚的女優也是一面擔任有碼片商Madonna的專屬女優一面卻以emirimomota的名字周遊列國到處輸出，歐美都玩了一輪，也曾經到了台灣拍片，然後，源源不絕地產出無碼片⋯

至於事務所在想什麼呢？其實業界的經紀公司超過100間，大家對女優的管理都不一樣，文章一開始就說了，新芹奈的拍片軌跡和水川蓳很像，那是因為她們是同一家經紀公司的—所以這說明了兩人離開日本去海外片商打拼的行為是被允許但應該不是經紀公司操盤的，因為水川蓳來台灣拍片時片商是和本人聯絡，而不是經紀人：

所以以後日本的AV女優都可以用這種方式拍無碼片嗎？坦白說不容易，因為絕大多數的事務所沒有開放女優和日本有碼片商以外的業者合作，甚至片商自己也搞了個M System要杜絕女優這種走到哪拍到哪的現象，未來女優拍片恐怕更為緊縮；但有在觀察這一行的朋友應該也注意到了，如今的AV女優賺錢管道超多元，有些人在開直播，有些人在做粉絲團，然後某些女優放在粉絲團裡的東西千奇百怪，其中也包括了「A片」：

七瀨愛麗絲和很多華人圈的網黃合作。圖擷取自X

像七瀨愛麗絲就和網黃「辛尤里」和華人AV女優「Alice Wong」合作拍片，甚至在合作的對象中還可以看到日本的AV男優「結城結弦」：這一點從AV男優的角度比較好理解，雖然比起AV女優他們的薪資低很多，不過他們受到的限制很少，AV男優協會成立沒多久就解散，片商限制女優的M System他們甩都不甩，吉村卓甚至因此推掉拍片邀約結果鬧到最後等到了片商道歉，再加上大導演Samoari直接告別有碼界搞起了不受限制的同人AV，很明顯地，風向在變—

AV男優不受限制，想和誰拍就和誰拍。圖擷取自X

所以現在日本有碼界狀況很微妙，一方面片商想限制所有的女優為己所用，而大多數的經紀公也都配合，但另一方面有些女優已經不想被限制了，所以很多人會去找那些管理比較寬鬆的經紀公司棲身，在業界管理最寬鬆的2000年代初期到2010年代前期可以看事務所判斷女優會不會去拍無碼片，而現在，則是可以用經紀公司來判斷女優會不會離開日本拍A片或當網黃，雖然目前都是個案，但只要有人因此發大財了，就會有人仿效～

這一兩年，會是業界的關鍵時刻喔。