【一劍浣春秋】想提高自己的天花板、女優該怎麼做才好？

釋愛麗絲離開蚊香社(Prestige)了。

在這一行，這是屢見不鮮的狀況，優秀的女優一出道大多會被大型片商鎖定，用專屬合約「框」住獨占發片，不給其他片商用，女優也樂得工作輕鬆(一個月大多一支作品)然後每支作品的片酬都很高(之前永瀨未萌曾自爆出道作拿了300萬日幣)，只是AV女優不是好酒愈陳愈香，相反地，這個工作折損率極高，當更新鮮更香的肉體出道，折舊的女優往往就沒人愛了，然後—

中森七海換了一家片商繼續當專屬女優。圖擷取自X

就像辻本杏說的，片商不是扣薪就是把女優掃地出門，而被掃地出門就得好好求職，運氣好一點的女優會有其他片商收下來當專屬女優，像釋愛麗絲的前隊友「中森七海」就移籍去了攻擊社(Attackers)繼續當專屬女優，第一支作品還是你愛我我也愛你但愛在心頭口難開的純愛片，這待遇應該讓很多羨慕得流口水；那如果沒有片商願意收留呢？那在女優眼前的就兩條路，一個是高唱驪歌就此封鮑引退去也，一個就是成為無專屬的企劃單體女優，周遊列國遊走各片商發片，希望大家賞飯吃～

釋愛麗絲主動希望多拍一點片子，要在銷售排行榜拿下好成績。圖擷取自X

所以就算釋愛麗絲在2024年出道時讓人驚艷，近170公分的身高配上精緻的臉蛋讓人新垣結衣的感覺但她一樣沒能躲過這一行的循環，不過和其他人不太一樣，釋愛麗絲並沒有尋求另一紙專屬合約，而是主動成為企劃單體女優，要用自己的好條件成為業界最強的發片機器⋯

彩月七緒是目前最強的發片機器。圖擷取自X

為什麼？就釋愛麗絲的說法，理由是「想看到自己成為銷售排行榜的常客」，在這兒說明一下，雖然現在買實體片的粉絲沒有以前多，不過AV界還是有各式各樣的排行榜，而釋愛麗絲尋求的就是在FANZA平台的月間AV女優排行榜拿下好成績，這個主要是統計女優一個月總共賣出了多少作品—像瀨戶環奈這種獨步天下的高手高手高高手一支作品就能輾壓大家，但如果你是一個月有不只一支作品甚至是超多作品的女優那這片賣500片那片賣600片累積起來就會超可怕，像逢澤美優和彩月七緒這種拍片很多然後銷售也有爆發力的女優在這個排行榜簡直打遍天下無敵手，就連河北彩花和石川澪這種天后級的女優在這個排行榜也占不到便宜：

瀨戶環奈每個月一支作品就足以輾壓大家。圖擷取自X

所以簡單說，釋愛麗絲就是要拼了，很顯然，同事務所的逢澤美優給了她靈感，與其在單一片商輕鬆幹活守住自己的地板，不如拚個發片拉高自己的天花板—雖然每支作品的片酬不比過去，但如果能做到像之前木下日葵及姬咲華每個月25到30個拍攝現場那累積起來的片酬也會超驚人⋯

木下日葵之前一個月要拍30支作品。圖擷取自X

所以，祝福釋愛麗絲，希望她能成為新一代的發片機器；不過最後也要稍微解釋一下，雖然有逢澤美優和釋愛麗絲這種每個月一支作品不要然後寧願要拍很多很多片天天都被狂抽猛送的女優，但這一行絕大多數的女優還是嚮往拿到片商的專屬合約，這也就是為什麼美園和花、森日向子和新井里真一個一個都被片商喊框不給其他人用了—是說這一行也真有趣，得不到專屬合約的女優整天想把自己塞進片商的體系，但在體系內的女優慢慢有人想跳出來多找一點片子拍，到底最後會變成怎樣呢？

就看釋愛麗絲惹～