【一劍浣春秋】不知道該怎麼辦！女優在活動上最怕遇到的是？

我們都知道女優的工作就是拍片和活動，拍片的時候看不順眼的男優可以把他們列入黑名單，就像吉澤明步的AV生涯有很長一段時間沒有和男優「清水健」和「東尼大木」同台演出，理由是清水健不按劇本演出讓她覺得困擾(共演的東尼大木算是池魚之殃)，但，粉絲呢？

五日市芽依的活動遇到偷拍狂人。圖擷取自X

最近女優的活動出現不少意外，首先是五日市芽依，她在活動時碰到全身上下藏著多部偷拍器材的「粉絲」入場—抱歉，這應該不能算是粉絲了，因為日本活動規範很嚴，沒有到活動時間、店家沒有允許拍攝的時候是不能亂拍一通的，更不要說這傢伙全身上下都是偷拍器材，擺明了不想守規則，於是活動馬上中止，店家立刻報警，心情大受影響的五日市芽依隨即宣佈8月25日的活動延期⋯

可能有些朋友會覺得五日市芽依反應過度了，不過每個女優對「偷拍」這事承受的程度不同，尤其活動主辦單位報警處理，顯然大家覺得此事非同小可；另外再提醒大家，雖然在日本，女優活動辦得很多很頻繁，但被NG的人還不少，除了五日市這次碰到的偷拍人外，前陣子引發軒然大波的「汁男優事件」也成是焦點：

目前在活動上人氣最旺的瀨戶環奈。圖擷取自X

簡單說吧，就是某位女優舉辦見面會時，赫然發現參加活動的粉絲中有認識的汁男優：在這裡解釋一下汁男優的意思，他們會參與拍片、但沒辦法和女優「本番」抽動也就是發生實際性行為，任務主要是在一旁助威，等到導演打信號時就在女優身上或臉上發射—之所以沒辦法和女優有實際連結，主要是他們等級不夠，「辛苦」的工作要交給等級更高的帶動大哥來做～

吉澤明步很長一段時間不和清水健共演。圖擷取entamenext

了解這一行的朋友就知道，AV男優等級畫分得非常清楚，沒到那個等級是碰不了女優的，而碰不到女優能拿到的錢就很少，所以很多新人撐不下去—但這個工作因為距離女優很近，那位汁男優可能是暈船了或是想當面為女優打氣，所以人就直接去了見面會，然後—

女優就嚇壞了，因為那位女優之前對該位汁男優下了共演禁令，也就是不一起同台演出，所以看到人時不知道該如何應對，然後汁男優本人也知道了自己被NG於是就氣炸了，場面搞得非常難看⋯

對此業界的看法是該汁男太無禮，一來是什麼身分做什麼事，不管有沒有被女優拒絕共演，在這一行討生活的人就不該去粉絲專用的見面會，這會讓女優不知道該如何應對；二來這一行的潛規則就是男女優除了拍戲以外就不該有其他連結，身為一個汁男優突然跑去見面會的活動很顯然是不把這潛規則放在眼裡：

因為被影迷說在那兒等影迷上門就好，逢澤美優不開心。圖擷取自X

這也就是為什麼大型片商拍來拍去都是那些資深男優，因為他們幹太多也看太多對女優早就無感，甚至絕大多數的他們也不太經營社群或是發文也很少提到女優，或許比起那些常常暈船的汁男優他們沒辦法狂抽猛撞展現爆發力，但至少他們「安全」，那正是手握許多大型女優的片商最在乎的；另外，絕大多數的女優在日本參加見面會的酬勞是很低了，現在又是偷拍狂人又是汁男優跑來亂，也難怪資深女優在日本愈來愈難見到、也難怪很認真想要和影迷互動的逢澤美優會因為被講「你就在那邊(見面會)等著粉絲上門就好」就覺得不平衡惹：

所以，海外活動肯定會更多的。