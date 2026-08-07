【一劍浣春秋】賑災也能被酸捐髒錢！女優在日本的地位是？

熊本大震災造成死傷，也讓許多AV女優想為災民們獻上心意—所以知名的巨乳女優「田野憂」不只在社群上問候粉絲，也慷慨解囊捐款紅十字會300萬日圓(約新台幣60萬圓)，結果消息一出，你以為大家都會誇她好棒棒、人美心善身材好？

很難想到捐款賑災也能讓田野憂被酸賺髒錢。圖擷取自X

沒有，底下留言可以感受到巨大的惡意，那些人應該不能稱為粉絲而是完完全全的酸民，有人說捐錢就捐錢，講出來讓大家知道是要沽名釣譽嗎？還有人說雖然謝謝妳(田野憂)，但妳賺的是髒錢啊⋯

人家話講的難聽，田野憂回應得卻很有風度：她說任何人都不應該因為職業而否定救助的心意，捐款就是捐款，自己只在乎救援物資是否能送到有需要的災民手上—此話一出高下立判，酸民的惡意和田野憂的高EQ形成強烈的對比，雖然300萬日幣不是小錢，不過流量和好感都有了，阿憂最棒惹～

不過話說回來，明明捐款是個好事，為什麼有人就是要酸？你當然可以說酸民無國界，有些人就是管不住自己的嘴以激怒他人為樂；不過這也透露了一個事實，雖然成立多年做的是合法生意、女優都要繳稅的而且每個週末在秋葉原有很多活動和大家見面，但還是有很多人看不起這個職業，開口就是陰陽怪氣：

捲入與職棒球員的腥聞後，末廣純休業了一陣子。圖擷取自X

簡單舉幾個例子，最近日本職棒廣島隊醜聞連環爆，不只有球員因為吸食俗稱為喪屍菸彈的毒品被開除，更嚴重的是球員與藥頭一起玩樂的照片流出，連主力球員小園海斗也在現場—不過報導分成好幾部分，有一塊是在照片的一隅看到了外野手「田村俊介」與某位AV女優「A子」狀似親暱，A子把手中的烈酒倒給田村喝，報導還說兩人的距離很近，近到快親嘴了⋯

意思就是兩人沒親到嘴對吧？不過因為A子是AV女優所以還是被拉出來獨立寫一篇，從報導你就知道在日本媒體眼中光是和AV女優喝酒對棒球員來說就是很不妥當的行為(當然，那場合不對)；然後再往前看，之前職棒選手東克樹與末廣純、排球選手高橋籃和河北彩花，他們的狀況比起田村和A子喝酒可能更嚴重一點，東克樹有坦承逾矩，高橋藍則是被八卦媒體看圖說故事講得繪聲繪影，結果呢？東克樹在取得老婆諒解後完全沒有被影響職業生涯，高橋藍發了一篇完全不算是道歉的聲明就過去了，反倒是捲入腥聞的末廣純因此休業了一陣子：

看球也上了新聞，難怪河北彩花喜歡來台灣。圖擷取自X

這代表什麼呢？不只是日本媒體認為沾到AV女優有問題，在注重形象的日本民眾心目中和AV女優做了什麼根本算不上「不倫」—日本社會對「不倫」兩字有多麼深惡痛絕，從演藝圈像是東出昌大和永野芽郁幾乎被放逐的狀況就能明白，但沾到AV女優的球員完全不受影響，除了說明在運動圈是實力至上主義外，也說明了大家不怎麼看得起AV女優，覺得和她們怎樣怎樣的就是逢場做戲各取所需，沒有必要上綱到道德層面～

TRE台北國際紅人展現在已經是AV界最大的活動。圖擷取自X

或許，這就是為什麼女優們都愛來TRE台北國際成人展的原因，在這兒，大家都是偶像，只有人氣的比拚沒有歧視的目光，只是隨著海外市場愈來愈大，女優們在出國拚經濟的同時可能也得面對日本國內粉絲更加無情的嘲諷，因為他們會覺得女優是Made In Japan的，為什麼老跑海外活動？

所以，AV女優也不容易啊。

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