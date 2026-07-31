【一劍浣春秋】如果做不成三上悠亞⋯怎麼才能在AV界長久待下去？

女優這麼多，你覺得什麼樣的類型最紅？

這不用多說，自然是像「三上悠亞」或是「河北彩花」這樣的女優，先不提三上悠亞發展有多成功，從她的擇偶條件是「年收入3000萬日幣(約台幣600萬左右)」而且還強調「這個數字比我賺得少」就知道她賺得盆滿缽滿，不是一般上班族的水準⋯

河北彩花是目前業界的代表。圖擷取自X

所以各片商和經紀公司都致力尋找像三上悠亞這樣的女優，她們最好長得漂亮、社群很厲害然後在活動上可以給粉絲滿滿的情緒價值—但問題是這一行新陳代謝非常快速，然後賣片又有所謂的三天黃金期，也就是說剛出道的新人會紅不紅、作品能不能賣、募資計劃是否可以成功都要看前三天的成績，在這72小時沒有開出紅盤那就可以放棄了，下一位～

三上悠亞年收入非常高。圖擷取自X

那麼，假如沒辦法找到像三上悠亞一樣優秀的女優，那要怎麼延長女優的生涯、讓她們可以一直拍片賺錢呢？在這邊我整理出兩個一般人可能會誤會的印象，讓大家可以更了解這一行：

【一、女優不是愈資深賺愈多錢】

常常有人覺得AV界是另類的演藝圈，他們有專門負責女優演藝事務的事務所，有專門拍片的片商，雙方合作無間，每次台灣在舉辦TRE的期間看到合照的時候也常注意到女優們互相稱呼前後輩—不過演出資歷是一回事，透過七瀨愛麗絲在YouTube的影片，我們知道，女優資歷愈深愈不值錢，片酬和剛出道時完全不能比：

七瀨愛麗絲自爆女優愈資深收入愈低。圖擷取自X

為什麼？因為AV界是個人肉市場，「新鮮感」是最大的賣點，影迷就像去酒店一樣，聽到媽咪帶來第一天上班的小姐就會喊框帶出場，但聽到媽咪帶來的是做第九年的老小姐了大家可能興趣缺缺了—這也讓資深女優在市場上很弱勢，如同辻本杏之前在社群所說，為了留在片商當專屬女優，所以她們只能被片商降薪，雖然走到哪裡都被叫一聲姐感覺很威風，但這群人其實是業界最弱勢的一群，薪水低，明明很有名，但如果鐵粉不夠那很難把知名度轉換成現金⋯

YUUKA是現在熟女界很棒的新人。圖擷取自X

這也就是為什麼松本菜奈實要離開有碼界轉戰同人AV，七瀨愛麗絲則是苦心全新的商業模式想要突破的原因。

【二、這兩種女優其實生涯很長】

看到資深女優的狀況，你可能會覺得她們都不值錢，不過能把AV生涯延長到變資深女優本來就不是件容易的事—但如果你選對了路，AV女優的生涯可以比其他人走得更穩更久，有兩種類型的女優相對於其他人比較容易在這一行生存：首先是人妻輕熟女，這類型的女優隨著粉絲高齡化愈來愈受到業界重視，而且比起年輕妹妹，人設年齡比較大的她們相對比較好管理，不會突然搞消失，薪水談好後也不太會因為錢翻臉，重點是因為轉職不易，她們不 會輕易言退，演出的彈性比較大，當主角可以，當綠葉也OK，所以不會那麼容易被淘汰⋯

北条麻妃屹立不搖。圖擷取自X

像北条麻妃，什麼片子都拍過了，現在仍然在熟女界的第一品牌Madonna拍片，而且她們不只拍片是即插即用，活動上也很好用，尺度天元突破，所以近期在海外市場她們愈來愈受歡迎；另一種生涯可以拉得很長的是SM女優，理由很簡單，這一塊沒那麼多人要做但很多人喜歡看，所以只要你不怕皮肉痛，叫得比別人大聲，那基本上不用怕沒戲演：

鹽見彩靠著SM在這一行待了六年。圖擷取自X

比方說鹽見彩，2020年在偶像片商ideapocket出道的她很快就投入SM的市場，雖然被導演嫌說五官輪廓太深可能不適合SM(這是什麼理論我不懂)，不過靠著被綁起來被鞭打被滴蠟燭被走後門甚至是被拳頭塞了進去⋯就這樣鹽見彩在這一行待了六年，要不是當初提拔自己的導演過世讓她對這一行不再留戀，要再拍個幾年是沒問題的～

這兩個概念，有沒有讓你發現AV界和想像的不一樣？