【一劍浣春秋】為了拍片和拍片拼了！女優也會用炎上商法？

你有聽過「炎上商法」嗎？

「炎上」是日本用語，用熊熊烈火燒個不停的意象比喻個人或企業深陷公關危機、飽受輿論指責的狀況，如果要舉個例的話，這陣子的蔡阿嘎就是了—照理來說沒人喜歡碰到這種狀況，因為通常愈解釋愈糟，只能等待輿論這把火自己燒完，但也有人反其道而行，藉著炎上做行銷，主打一個「你愈罵我愈紅」的概念，這就叫做「炎上商法」：

AV女優這一行也有幾位很會用這招的高手，之 椿莉香說只想服務富豪而炎上。圖擷取自X

前有來到台灣舉辦活動的「椿莉香」就是最好的例子：不久前，這位女優在自己的社群上發了一篇文，上面是這麼寫的—

「的確，我曾經在平價泡泡浴工作，但現在就算回去了也不可能接受之前的薪水，而且我又老了，服務態度很差，請大家別太多期待啦⋯我啊，已經回不去初心，只想服務有錢人，舒舒服服過日子～」

清野咲曾因為被譙不會芭蕾而爆紅，但風頭已過。圖擷取自X

此話一出瞬間炎上，因為椿莉香可是2019年Miss Heaven選拔獲第一的神奈川泡泡姬，這代表她不只臉蛋身材一流服務也是備受好評，現在她看似直率地和大家說不要對自己有所期待，但看到她說只想服務有錢人爽爽過日子馬上就惹火了很多自認經濟並不寬裕的粉絲，所以底下的留言可精彩了，有人請她「去中國賣吧」、有人則是說「肯花大錢包養妹子的富豪才看不上你這樣千人騎萬人插的婊子」，總之，難聽的人身攻擊很多，而椿莉香的回應是—

公布了她的新作品、然後在小鋼珠店舉辦活動～

這就是所謂的炎上商法，椿莉香一方面以直率的方式表達自己沒辦法像過去一樣服務那些來店的尋芳客，另一方面則是告訴大家自己接下來要發售的作品以及可以見面的活動，要大家用日圓狠狠教訓她⋯

然後問題來了，這種負面行銷的方式有用嗎？

人氣很旺的河北彩花有很多副業，不需要炎上。圖擷取自X

其實這就要從女優的工作型態來說了，AV女優能賣的商品有三種，一種是作品，一種是互動，還有一種是副業(比方說河北彩花會唱歌最近還推出了唇膏)或者代言的商品，如果炎上能夠多賣一點作品或是讓活動大爆滿的話，那相信很多女優願意用各種方式惹火大家的—但問題是拍片要片商點頭，做活動和代言商品要廠商給Offer，而片商和廠商主要是看女優的人氣來決定要不要合作，所以—

無法入境紐西蘭的福田悠亞發文也爆紅。圖擷取自X

所以在社群炎上的AV女優不少，但很少有人因此而得到很多工作，比方說因為被譙根本不會跳芭蕾舞卻堅持人設沒有騙人的「清野咲」雖然一出道得到了7700萬以上的點擊率，但在炎上行情過了後現在的她已經因為懷疑帳號被限流而另開小帳了；又比方說去紐西蘭旅遊被拒絕入境結果在社群怒吼「那些賣春的都該被抓」的福田悠亞雖然拿到了超過3000萬的點擊，但除了知名度上漲外她並沒有得到任何好處，反而因為她發文有提到「留下了不好的紀錄」而被很多人酸個不停⋯

為了參加海外活動，很多女優努力做社群。圖擷取自X

不過現在的女優和以前不同了，與其默默無聞，不如一炮而紅，就算是黑紅也無所謂—而且就算在日本沒辦法因此吸引到工作，事務所也會寄希望於海外，再加上很多女優本就口無遮攔，所以大家可能要做好心理準備，以後會愈來愈多大炮性格的女優～