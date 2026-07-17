【一劍浣春秋】時代又變了？女優又同時在有碼和無碼發片！

還記得過去的美好時代嗎？

這裡講的是波多野結衣剛出道的2008年到大橋未久引退的2014年，很多人認為那是AV界的黃金時代：新人很多、整型的女優沒那麼多、拍戲的規定沒那麼多所以有趣的片子很多，最重要的是絕大多數的經紀公司同時與有碼和無碼界合作，女優可以享受被馬賽克保護的感覺，也可以和杏樹紗奈一樣下馬去無碼界出鮑賺一大筆錢，很自由～

波多野結衣的無碼片是很多朋友的回憶。圖擷取自Caribbeancom

所以那時候看波多野結衣的作品可開心了，在一堆有碼作品上市的同時也拍無碼給你看尿尿的地方，雖然那時候很多女優是在引退前才去無碼界撈最後一筆，不過從波多野結衣的例子來看女優拍過無碼根本不影響她在有碼界的發展—所以那時候只有經紀公司要不要放女優去拍無碼的問題，不像現在幾乎每一間事務所都視無碼兩字如洪水猛獸⋯

那怎麼會變成現在這樣子？雖然業界沒有公開的文件或是社群發文，但一般大家公認「藤原瞳」事件就是原因：2016年的時候，經紀公司Marks Group被日本員警搜索隨即解體並且傳出導火線是藤原瞳的男友報案控訴事務所利用合約陷阱強逼良家婦女拍片，結果警方發現業界有很多踩到法律紅線的地方，比方說在露天的環境拍感謝祭，導致感謝祭的作品消失了好一陣子然後主流片商幾乎不敢叫女優去打野炮，就連出個外景拍男女優逛街也是大量使用馬賽克遮蓋街景；又比方說女優會和註冊在海外的無碼片商合作拍攝無修正的片子露出性器也是違反法律規定的，於是那時候幫無碼片商拍片的製片單位、中間的連絡人以及賣片的據點都被日本警方抄了，讓得到大橋未久、前田香織以及麻生希，氣勢正在頂點的無碼片商就此衰落，到現在都沒有恢復元氣：

藤原瞳被認為是2016年業界動盪的原因。圖擷取自tokyo-247

不過有需求就有商機，雖然無碼片商式微，但在串流平台FC2的無碼賣家興起、再加上現在很多女優不想被有碼界的體系束縛，所以要看無碼的片子還是很容易—而且應該有人注意到了，現在又出現了很多女優「同時」在有碼和無碼界發片，比方說「櫻木渚」，在Faleno集團出道的同時也可以在FC2平台找到她無碼出鮑的片子，甚至第二支無碼片還比有碼片早出呢～

最近同時橫跨有碼無碼發片的櫻木渚。圖擷取自X

所以，經紀公司偷偷開門了、讓女優可以自由穿梭在有碼片商和無碼賣家拍片？

非也非也，其實這個現象是因為有碼片商從拍片到發片有時間差而產生的：不久前，已經膨脹到R罩杯的爆乳女優Himari宣布拍完了離開片商的引退作，請大家再等個半年片子就會上了—所以明明現在是暑假熱得要死她還要穿得又厚又重拍到中暑，因為片子應該是明年一月上，那時候已經是冬天所以不能穿短袖⋯

因為發片要等半年，所以Himari在7月要穿冬裝拍片，結果中暑了。圖擷取自X

這也就是說會出現這種現象，極有可能是女優在有碼界事務所只待了很短很短時間，離開了以後就被無碼賣家撈走了，然後因為無碼賣家不用打馬賽克上片超快，所以又出現了女優同時在有碼界出道以及無碼界出鮑的狀況：

大橋未久的無碼片在當時造成轟動。圖擷取自caribbeancom

這當然是好事，不過也說明了現在的AV女優是個很不穩定的工作，也許事務所根本不想留人，也許女優們覺得有事務所太麻煩了，明明已經是行之有年的影視行業了，但現在的日本AV界可能是創建以來最不穩定的時候～