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嘉義正妹物流士爆紅！美到連女友都稱讚 前同事揭超狂背景

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義一名新竹物流女配送員因為身材高挑、顏值高，近日在網路爆紅。圖／threads(@z1______5)網友授權提供，未經同意禁止轉載。
嘉義一名新竹物流女配送員因為身材高挑、顏值高，近日在網路爆紅。圖／threads(@z1______5)網友授權提供，未經同意禁止轉載。

嘉義街頭一名新竹物流女配送員近日在網路爆紅。一名男網友在Threads分享行車紀錄器影片，畫面中一名外型亮眼的女配送員停妥貨車後，熟練確認配送資訊，再獨自搬運貨物至推車，讓原PO忍不住發文直呼「為什麼嘉義配送員那麼漂亮」，就連女友看完也稱讚對方顏值，引發網友熱烈討論。

影片曝光後迅速在社群發酵，不到一天便累積數百萬次瀏覽、超過5萬人按讚及破萬次分享。許多曾見過她的網友紛紛現身留言，表示她本人身材高䠷、工作態度認真，送貨、收件動作俐落，還有人認為外型神似藝人李懿，甚至笑稱新竹物流應該找她拍廣告，也有網友直言她的顏值已是「PR90以上」。

除了亮眼外貌外，不少人更佩服她的工作能力。由於新竹物流單件貨物最重可達25公斤，許多店家與上班族表示曾看過她獨自搬運冷凍貨物、到公司收件，專業表現完全不輸男性，也讓不少網友讚嘆「明明可以靠顏值，卻偏偏靠實力」，顛覆外界對物流工作的刻板印象。此外，也有不少北部民眾分享，新竹物流近年不乏女性配送員，送貨效率同樣相當出色。

隨著討論持續延燒，還有自稱是她閨密及前同事的網友現身留言。閨密透露她目前仍是單身、沒有男友；前同事則表示，她過去曾擔任辦公室主管，如今轉任第一線配送員，甚至學會駕駛大型貨車。對此，有物流業內人士分析，公司不少管理職都是從基層司機一路歷練升遷，因此她投入外勤配送，可能正是為了累積第一線實務經驗，替未來升遷做準備。

新竹 物流

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