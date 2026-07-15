副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

美國芝加哥大學電腦科學與資料科學系副教授譚宸浩近日在X發布參加AI展覽的照片，沒想到網友一看到後全歪樓，因為他拍到一名身材姣好、臉蛋顏值高的正妹，後來這位名為「Summer」的正妹也被搜出IG帳號，她時常發布許多網美辣照，分享生活，擁有8萬多的粉絲，而且學經歷背景超強大。

芝加哥大學中國籍副教授譚宸浩在X發文表示，「歡迎來看看我們關於AI科學家和復現實驗智慧體的研究海報」，並po出他本人和海報的合照，不過他同時又po出另一張照片寫道，「歡迎來看我們，關於多智能體交互中互動稅的研究海報」，而站在海報前的就是Summer。

貼文曝光後，立刻引發廣大網友暴動，譚宸浩見大家討論度太高，緊急將帳號關閉成私人，目前已看不到該則貼文，但仍被許多網友們截圖轉傳。事實上，Summer是一名女性研究員，因為和譚宸浩等人共同發表AI代理的研究論文才參與此次展覽。

網友們又搜出Summer的強大跨領域才能，發現她擁有密西根大學電腦科學與生物學背景，目前是芝加哥大學博士生，同時還是軟體工程師、資安新創CEO，研發出AI資安產品「Deva」，並曾在亞馬遜公司以及Backyard Brains累積工程學經驗，深度專研AI領域。

此外，Summer平時也擁有演員、模特兒、歌手等多重身分。對於瞬間爆紅，Summer在IG限動表示，因外貌和身材遭受到不少騷擾，她和成功的創業者及研究人員有很好的交流，希望大家不要只關注她的外表，多關心產業發展。

Summer在她的Linkedin貼出一系列她赴南韓首爾COEX會議展覽中心，參加2026國際機器學習大會(ICML 2026) 的照片，表示她來到首爾親自演講收獲了許多關於AI發展的想法，也很開心能跟眾多研究員互動，同時還po出她自己開發的人工智慧平台 Agent4Science ( agent4science.org ) 供大家思辯論文。

不少網友紛紛在網路上留言表示，「恭喜妳的研究！繼續加油」，但也有人指出，「沒想到顏值比科研成果更受人關注」、「都忘記她是在研究什麼了」、「對研發成果摸不著頭腦，但美貌至少值得一看」，其他人則呼籲不應該存有對學術界的性別刻板印象。