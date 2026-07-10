【一劍浣春秋】AV男優有多難熬？入行四年的他告訴你！

即便現在資訊透明，有些男優成了社群寵兒，讓大家知道AV男優是個要熬很久而且收入極不穩定的工作，重點是剛入行的時候你不只沒錢賺而且女優在你眼前也碰不到，就算下半身再孔武有力也無用武之地，也難怪知名男優清水健會說絕大多數的新人男優都撐不過一年就消失了⋯

AV男優四年級生大吉暢談入行經驗。圖擷取自X

如果你覺得上述都是資深男優為了獨佔市場資源而說的謊話，沒關係，現在又有一個人跳了出來：他叫「大吉」，剛成為AV男優的四年級生，在成為情色演員之前是一般上班族，之所以會入行是因為偶然擔任了作品的臨時演員，覺得AV男優的工作挺有趣的，所以只要週末有空就會參與演出：

然後他決定成為AV男優了，因為知道這份工作不穩定，所以辭去正職後開始了打工生活ー然後他很快就被現實毒打，靠著業界經紀人介紹工作的他每個月只有一到兩個演出機會，而且最常演出的是在電車車廂裡走動的乘客，你說他難道不想和女優來一發嗎？就本人的說法，因為很怕被親友認出來，所以那時候他雖然幻想著用片酬養活自己但完全不接有色情成分的工作，連露點都不行⋯

雖然入行四年了，但他還沒辦法和資深男優一樣成為作品的單一男主角。圖擷取自X

就這樣過了半年，因為日子實在太苦，所以除了打工之外也去接了半夜的兼職(就是超商的店員啦)；不過可喜的是在默默耕耘之下每個月大概成長到有3到5個AV拍攝現場的工作ー雖然大多還是當臨時演員在片子裡做背景，不過大吉已經卸下心防，因為有很想演出的作品，所以開始會做色色的事了⋯也因為工作量增加、在攝影棚出現的頻率變高了，所以他認識了不少人，也覺得這份工作變得有趣了：

就這樣，一年過去了。

剛入行的時候，男優只能當電車的背景。圖擷取自s1s1s1

雖然狀況越來越好，除了經紀人之外，也會透過現場認識的人介紹工作，每個月大概有十來件攝影的工作，不過收入方面還是以打工為主，意思就是AV男優的片酬還是很少不夠用；不過在工作內容方面，帶有色情、需要射精的演出越來越多，只是很可惜，能和女優有實質親密接觸的工作少之又少⋯

意思就是大吉只能出「汁」，比方說在大亂交時在旁邊打手槍射到女優臉上，要和女優做的時候就靠邊站；而在入行到了兩年左右，他當男優的收入正式超越了打工，原因是認識了更厲害的現場經紀人，在對方的引薦下工作量爆增，然後他也不裝斯文了，所有的工作都是要做色色的事ー只是副作用也出現了，這時候他突然發現原來男優要做的事情很多，需要有演技、可能要和不擅長的對象互動，所以一開始想要在這一行大幹一場胡搞瞎搞的雄心壯志不見了，取而代之的是喪失自信，自我懷疑：

漂亮的女優人人想合作，但輪不到資淺男優。圖擷取自X

而且，就算工作量變得很多，但和女優來一發的好康還是輪不到他，不過他還是撐了下來；而在成為二年級生之後，他的工作型態有了很大的改變：首先，兼差打工只有週末才做了，因為星期一到五幾乎都有工作，每個月大概會有20個左右的演出機會，而且也不太需要依賴現場經紀人介紹工作，大都是片商直接打電話找他合作ー而在參與了業界知名的系列片得到固定演出的機會後，有越來越多業界人士認識他而且願意合作，只是他也嘗到了這一行的殘酷，因為被嫌太過肥胖，所以被某個製作單位退通告了～

然後到了第三年，狀況越來越好，兼差打工只有偶一為之，雖然拍攝現場的工作沒有特別增加，不過已經不用靠經紀人介紹了ー意思就是不用被抽成，這讓他感慨人脈真的很重要；然後和女優真槍實彈的演出已經提升到了二分之一，是個會讓粉絲們認出來的AV男優了⋯

剛入行的時候，男優只能當電車的背景。圖擷取自s1s1s1

回首過去三年的時光，大吉直言自己的例子可能沒有什麼參考價值，因為在這一行有更多大紅大紫的男優，爭取工作的手段以及晉升的速度都比他更加厲害，賺到的錢也比他多很多；對他來說，成為AV男優後的重點就是每一年都要比去年的自己更好，不管是接案的數量、工作的內容還是片商給的酬勞都要有所成長才行，最後他為自己這三年來的生涯做了總結，那就是雖然三年前無法想像，但現在他真的是靠拍A片養活自己了～

要給新人什麼建議呢？大吉說首先要明確表達自己想要當AV男優、想要和女優打炮的意願，只要肯表達一定會有人願意給你機會；接下來就是要充滿自信，男優說到底就是一個演出的工作，看起來唯唯諾諾沒有自信的傢伙是無法得到信任的；最後就是不要只會嘴砲，要起來實際行動，因為你永遠不知道改變命運的邂逅會在哪裡發生，他現在要做的是好好減肥，以免又被退通告了：

我來總結一下，目前是AV男優四年級生的大吉，每個月大概有20個演出的機會，其中大概有一半是可以和女優來一發的工作，不過到現在為止他還沒有辦法獨自演出一支作品擔任完全男主角的工作ー但即便如此，他已經可以靠著AV男優的工作養活自己，不必在辦公室當個社畜，只需要偶爾打工貼補一下荷包⋯

看完這篇文章，你還想成為AV男優嗎？