【一劍浣春秋】要想清楚！成為女優會失去什麼、又要捨棄什麼？

成為AV女優，要付出什麼代價？

可能有些朋友會覺得奇怪，AV女優就是個賺錢的工作，下定決心就好，要付出什麼代價？其實要做AV女優不是到鏡頭前張開雙腿哇哇大叫就好，你必須要做好心理建設，因為你會失去很多東西：

七森莉莉在成為AV女優後退了社群的所有追蹤 。圖擷取自X

這一點從七森莉莉最近在社群上的更新就知道，有個看似與她毫無關係的歌手發文，說自己有個朋友因為成為AV女優所以把過去社群的追蹤通通退掉了ー這不要說是日本人了，不管是住在哪裡的人都知道這個動作就是要結束雙方的關係，然後這位歌手收到通知，這位成為AV女優的友人告訴她，這是為了要保護大家才這麼做的，因為在日本，有些人會因為你有個做AV女優的朋友而歧視你，於是這位女優決定把所有的追蹤砍光光，避免因為自己牽扯到其他人⋯

你猜對了，是的，這位女優就是七森莉莉，在知道對方發文之後，她也在社群表示過了六年才知道原來朋友是這麼看待自己的，如果現在的她能成為和一般人做朋友也不讓對方覺得丟臉那就太好了，非常感謝這位「朋友」公開這事兒：

天川空被星探限制不能和朋友聯絡。圖擷取自X

所以你說成為AV女優要不要付出代價？當然有的，就是必須放棄原有的人際關係：因為日本人不喜歡造成人家麻煩，為了避免自己的身份造成家人、朋友或是以前一起工作的同事困擾，所以很多女優會選擇斷絕所有關係，甚至她們不做，也會像天川空一樣被經紀人或星探要求那麼做—這也就是為什麼你看女優的社群永遠只有自拍照或是與其他女優的合照，假如是和朋友或家人一起出去玩合照的話大多要幫他們打馬賽克，因為被其他人知道你有個AV女優的朋友並非好事；而且這種人際關係的問題不只是追溯以往，也涉及未來：

藤環奈做女優的事曝光後慘遭霸凌。圖擷取自X

意思是成為AV女優後你不太能和一般人交朋友，甚至影響到未來的擇偶ー從最近片商Madonna的新系列「性錄」你就會發現每個女優都有自己的故事(當然，一定會有虛構的部分)：像藤環奈原本是打算兼差做AV女優，結果事情曝光後遭到霸凌以及職場上的歧視，最後逼得她只能成為全職AV女優；而向來作風非常豪放的惠理則是自爆秘婚又離婚的內幕，原來她早在2014年的時候就結婚了，當初是因為前夫可以理解她的工作所以她才點頭嫁了，但以為找到避風港的她卻因為前夫強烈要求「想生孩子就必須引退」而離開AV界，後來診療過後發現怎麼樣都無法懷孕是因為前夫罹患不孕症，但對方說什麼都不想治療而且還不斷說出傷人的話於是最後婚姻名存實亡只能離婚，心碎的惠理最後憤而復出，直到現在還在拍片⋯

惠理秘婚卻又因為前夫不孕症的問題離婚。圖擷取自X

您可能會覺得惠理這個前夫很混蛋，不過這也是成為AV女優必須付出的代價，因為這並不是個好讓人理解的工作，為了避免無謂的爭吵，女優最後只能選擇能理解自己工作的人，這也就是為什麼女優常常和牛郎交往甚至要養小白臉的原因，因為做了女優之後朋友圈子很小，你只能找那些比較容易接觸到然後不會歧視自己的人—但問題來了，談戀愛一定會爭吵的，一吵起來女優們在淫光幕前討生活的工作通常會被大肆攻擊—

聖妃羽里決定做不婚族了。圖擷取自X

所以為什麼很多女優給人敢愛敢恨的形象？因為她們談戀愛很容易相愛相殺啊，也因為光怪陸離的事實在太多，所以有不少女優像聖羽妃里直接宣布成為不婚族⋯

要斷絕過去的朋友還要葬送未來的幸福，這，就是AV女優要付出的代價。