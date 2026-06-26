【一劍浣春秋】一切都是為了錢⋯從魔鏡號來看日本AV作品的毀滅與重生！

看日本AV，你最喜歡的作品是什麼？

魔鏡號最近不太行了。圖擷取自X

在這一行，作品的流行都是一陣一陣的，對片商來說就是賣得好的拚命拍，賣不好的就別拍了趕快收一收—因為片商是要賺錢的，作品賣不出去就是賠錢，如果一支作品怎麼拍都是賠就連號召知名女優助陣都救不起來那只能讓片子走入歷史了⋯

DreamWoman之前在波多野結衣拍完後結束了。圖擷取自X

最近的「魔鏡號」就是最好的例子：什麼是魔鏡號？那是業界著名的SOD集團所打造的特別企劃，表面上看那是一台平凡無奇的貨車，但其實它是走到哪拍到哪的行動攝影棚，在定點停好車後把裝備打開，就會變成一個從車子外面看是鏡子看不到裡面，但裡面看外面卻是一清二楚的玻璃什麼都看得到的有趣環境—就算女優事先知道這台車子的奧妙之處，但只要SOD集團安排幾個路人在外面走來走去探頭探腦馬上就會讓大家覺得自己是在公開露出拍片，任誰都會受影響～

公車感謝祭也是等了好久才回歸。圖擷取自moodyz

尤其SOD集團又是語不驚人死不休，做一些簡單的設定比方說路上抓個素人女子拍片然後叫她的男友在外面看就讓大家腦袋分泌多巴胺瞬間高潮，所以從1996年開始，這支作品一直是SOD的招牌系列—只是30年過去了，這支作品已經有了疲態，官方社群坦承最近魔鏡號的片子從知名度到銷售都非常糟糕，再這樣下去要玩完了！

紗倉真菜曾經上車。圖擷取自video.dmm

那要怎麼辦？一般來說片商有幾種振衰起敝的做法：首先是製作更荒唐、最好是能上媒體的作品吸引大家關注；再來就是請有名的女優上車，不管是現役女優像是紗倉真菜或是超大型新人如四年前的神木麗都曾經上車讓大家HAPPY，畢竟很多粉絲是追著女優跑的；萬一這些都不行呢？那很抱歉，就只能請魔鏡號好好休息，別上路了⋯

神木麗也是在魔鏡號上出道的。圖擷取自X

這樣不會很可惜嗎？但沒辦法，如果一支作品老賠錢，找有名女優幫忙也沒用那只能狠下心來不玩了，比方說之前很有名的超大量顏射系列「Dream Woman」，以前這支作品可是片商Moodyz的招牌作品，不管女優是A咖B咖還是Z咖通通抓來亂射一通，一定要把她們的臉蛋弄得髒兮兮地眼睛睜不開都是男優的蝌蚪亂爬才罷手，但就在二宮沙樹、蕾、夏目彩春、秋山祥子都演過一輪即將邁向第100支作品的時候，片商選擇在波多野結衣拍完後讓這支作品暫時畫下了句點：

那是2015年的事，難道片商不會覺得很可惜嗎？不，就是因為用了這麼多的好牌還是不行，所以片商只能狠下心處理這系列了，那和感謝祭的作品因為踩到戶外拍片的違法紅線只能停拍不同，就是拍愈多賠愈多只能做個停損惹—但各位也不用擔心，這一行向來風水輪流轉，絕大部分的作品只是暫時不拍不是永遠走入歷史，當影迷累積思念到一定的程度後作品就可以復活，感謝祭風頭過了就重啟，而Dream Woman在沈潛差不多10年後也成為八木奈奈出道5週年的作品復出，接下來又是一堆女優被射得亂七八糟，從新有菜到小野六花，再到逢澤美優，每個人的臉蛋都被男優的精華覆蓋，眼睛都睜不開了⋯

相隔十年後DreamWoman在八木奈奈身上復活。圖擷取自X

所以，只要活得夠久，只要你還有性趣，什麼作品都看得到啦！