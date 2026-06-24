日本前AV女優搭上春水堂熱門議題 曬770元午餐笑：應該沒男生要了吧？

午餐花了台幣770元，真的會被男生嫌棄嗎？前人氣AV女優、現已轉型為知名DJ的浜崎真緒（DJ Mao），近日在Threads分享她在九份享用一整桌美食的照片，並配文寫道「午餐770台幣，應該沒男生要了吧」，照片還附上琳瑯滿目的在地料理。

這則貼文背後的時事背景，源自近日一名女網友在春水堂用餐時的見聞。該女網友目睹隔壁桌情侶爭吵，男方因不滿一餐花費700多元，憤而碎念「妳吃一餐要七百多塊欸？這一坨要七百多欸？去鍋貼店我一樣可以滿足妳啊」，導致女生當場委屈落淚。

針對浜崎真緒的貼文，許多網友紛紛笑回「竟然有搭上時事梗」、「這個發文後勁很強」；也有眼尖網友看著照片中豐富的菜色，開玩笑拿春水堂的價位做對比，「這桌春水堂要1400吧」、「這一桌在春水堂要6000」。

事實上，浜崎真緒引退後將工作重心轉往華語及東南亞地區，目前定居在香港。由於香港的物價在亞洲位居前茅，當地的消費水平極高，因此也有網友在下方留言指出，「說實話，在香港這裡不只770台幣」，浜崎真緒也點頭回覆：「在香港待過之後，在亞洲其他地方用錢是沒感覺的」。