【一劍浣春秋】爆料帳號又發作了！這次被瞄準的女優是

爆料帳號又開始了！

關注社群的朋友一定都知道前陣子日本有好幾個爆料帳號暴走，他們先爆料有很多女優在海外做檯面下的交易，然後把私訊威脅提告的「倉木華」曝光讓她被罵爆，接著就透過比對把宮下玲奈有男朋友以及身分是樂團成員的資料通通攤在陽光下，讓宮下玲奈暫停工作，到現在更新社群也不開放評論⋯

爆料帳號之前讓宮下玲奈很受傷。圖擷取自X

然後這些爆料帳號就逐漸沉寂下來，首先是爆料內容錯誤太多，講經紀公司拖欠薪水的內容很明顯搞錯業界生態還說會是超級大瓜，讓AV界從片商到經紀人連回應都懶；再來是女優在倉木華嗆聲被反殺後也學聰明了，不管爆料內容是真是假反正他講任他講，不回應一點殺傷力都沒有，順手按個檢舉讓這些帳號被限流或是直接被凍結就行～

所以爆料帳號前一陣子幾乎消聲匿跡，但最近他們又浮出水面瘋狂發文—為什麼？應該很多朋友猜到了，沒錯，正是因為藤咲舞在台灣被抓了！

在台灣被抓的藤咲舞公開道歉。圖擷取自X

因為被抓到、有了警方辦案的影片再加上台灣媒體把名字爆了出來，藤咲舞只能乖乖認了，那篇道歉聲明看似什麼都沒說卻什麼都承認了，可想而知地那篇發文除了有超過600萬的觸及還有大量的引用、嘲諷及謾罵，你說女優事前不知道發文道歉會炎上嗎？應該是知道的，那她又為什麼要道歉不像其他女優打死都不回應，那自然是因為證據確鑿沒辦法裝死了—在發文中藤咲舞說正在與事務所討論未來拍片的工作及活動的安排，很明顯地，她AV女優的生涯已經到了十字路口，有可能會因此全毀喔⋯

而這也讓爆料帳號士氣大振：除了拿出群組截圖繼續爆料其他女優在海外賣春外，他㥃也沒忘了上次讓宮下玲奈短暫休業的「緋聞」—這次她們盯上的目標是去年出道的新人「渡部穗乃」透過一系列Line的截圖、與GPT的對答以及男方在牛郎店的資料，我們很容易發現那是牛郎的正牌女友流出的對話，渡部穗乃是小三，而且與牛郎在床上做了什麼都被鉅細靡遺地記載，爆料帳號是完全以人家的隱私拼流量的：

渡部穗乃和牛郎的緋聞爆料。圖擷取自X

那渡部有什麼反應嗎？雖然證據一大堆，又是Line的對話截圖又是把牛郎男友的照片都公布了，但她到現在為止社群靜悄悄地沒有發文，自然也就沒有回應—可能有些朋友會覺得女優和牛郎交往不是稀鬆平常的事嗎？有需要大驚小怪嗎？是啊，完全沒錯，不過這一行女優來來去去都是不同的個體，八卦的目標太多了，桃園怜奈之前在牛郎店花錢如流水又怎樣？現在多一個渡部穗乃除了讓大家泡茶嗑瓜子的時候又有話題外也強化了女優就是愛牛郎的印象，怎麼算這些爆料都不虧～

倉木華破相也上了爆料帳號。圖擷取自X

再加上爆料倉木華(怎麼又是她)受傷破相的事情不單純，不是交通意外還是被牛郎動粗傷害，現在爆料帳號可說比上一波更加活躍，是說喜歡聽八卦是人之常情，再加上日本AV界不只女優漂亮然後近些年有許多女優是有日本全國知名度的，所以這種爆料帳號之前看似玩不下去但現在是春風吹又生，就不知道下一個又是誰會被爆料⋯