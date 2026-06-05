【一劍浣春秋】那些年這些年，日本AV引發的道德爭議

最近「由良佳奈」的心情很不美麗。

因為她參加攝影會、身穿連身泳裝的影片在海外炎上了：我們先來介紹這位已經來台灣好幾次的女優，她是日本AV界非常著名的蘿莉系女子，身高只有143公分、有著一張非常卡娃依的臉蛋—精確一點說，是太卡娃依了，再加上個子有夠小，所以很容易被誤會是未成年的小妹妹；當然，早就被未成年爭議燒到怕的AV界絕對禁止未滿18歲的女優的演出，所以由良佳奈的作品都會加註「女優已經年滿20歲」、「作品劇情都經過女優了解並且同意演出」：

個子很小長得很卡娃依的由良佳奈最近炎上。圖擷取自X

但這樣還是燒起來了，理由你大概也猜到了，因為由良佳奈的外型太卡娃依了，對某些正義之士而言禁止未成年參與情色影片演出不只是女優的年紀也在於她們的外型，所以一場看似很普通的攝影會成了由良佳奈的麻煩，那些來自「海外」的粉絲不只批評那些為她歡呼的粉絲，身為表演者的由良佳奈更是承受了大量的炮火，最後只能讓她在社群上怒吼—

「我可是AV女優啊！娛樂和虛構、理想與現實要搞清楚！」

不過由良佳奈並非AV界最近唯一惹出來的爭議，之前他們就好幾次碰上種族爭議—主要是在黑人的膚色上，大家都知道「黑人解禁」向來是這一行非常重要的企劃，大家對黑人粗大長的印象會讓女優解禁和他們演出超級興奮，成為票房特效藥；但不是每個女優都願意配合啊，所以片商想出一個辦法，就是把日本男優全身上下塗成黑的，偽裝成黑人～

櫻心美曾經和全身塗黑黑的男優演出。圖擷取自graphis

您可能會覺得這樣的企劃廢到笑或是騙很大，不過像櫻心美這樣等級的女優不這麼做根本無法BLACK FUCK，所以片商寧願用騙的也要拍；當然，那個時候是2011年，種族歧視的爭議沒那麼嚴重，所以這種把男優塗黑的手法最後只是粉絲抱怨一下就過去了；但到了2023年日本片商又搞事了，他們把「寶田萌奈美」全身上下塗黑演出「黑之衝擊」，不管是無知或是存心找麻煩都是引火自焚，爭議不斷：

把自己塗黑黑的寶田萌奈美引發爭議。圖擷取自X

但你以為這樣就結束了嗎？沒有喔！

最近，對，沒錯，就是不久前，你很難相信在2026年還有這樣的作品：引發爭議的是向來以腦洞大開著名的SOD集團，由於很多日本的戀童癖前往印尼進行未成年買春引發當地民眾憤慨，所以不久前日本駐印尼大使館特別呼籲別再那麼做了，然而就在這個緊繃時刻，SOD竟然在5月底發行了一支以雅加達為舞台的未成年買春片結果進一步引發了印尼人的怒火，也讓居住在印尼的日本僑民忍不住警告：

「真的不要再搞了，這會危及我們的人身安全。」

你說片商們真的不知道拍這種片子會出大事嗎？也許真的有無知的部分，但更多是僥倖心態，覺得自己這產業很小很小，不會有人注意到，結果就出大事惹—而且最糟糕的是那些片商、製片和導演都躲在淫光幕後面，人們無法將怒氣傾洩在他們身上，最後倒楣的都是女優，就算現在有AV新法規範，作品從拍攝到上市要半年、經過層層審核後才能販售還是會出錯，你說這把關有多嚴可能也沒人會信⋯

所以，希望別再出事了，這都不是好事啊。