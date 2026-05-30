不一樣了！有碼片商和無碼賣家的關係有變化

有碼和無碼，是什麼關係？

在業界的全盛時期，有碼和無碼看似平行互為表裡，對經紀人和女優而言，打上馬賽克的作品在檯面上發展，它符合法規，是為「表」，而無碼片商如加勒比、Heyzo、一本道以及東京熱(Tokyo-Hot)則是不可明說但大家都心領神會的另一個世界，靠著把公司註冊在海外不受日本法規限制，作品不打馬賽克，給你看女優尿尿的地方，那為「裡」：

無碼界的全盛時期，大橋未久。圖擷取自caribbeancom

所以那時候第一次去拍無碼的女優往往會被標記為「初裏」，代表她們第一次來到這個沒有馬賽克的世界。對經紀公司而言，那兒是最適合即將引退或是生涯面臨瓶頸的女優去的地方，比方說「大橋未久」，她在有碼界引退後就去無碼界來了個最後一撈，成為兩邊都有引退作品的女優；又比方說丘咲愛蜜莉，她離開有碼界後在無碼界發表的作品不但滿足了大家對她下面的好奇心，也讓大家見識到無碼界也是可以把作品拍得很唯美，如果有人想看優質的步兵片，這兩位女優的作品不能錯過！

無碼界的全盛時期，丘咲愛蜜莉。圖擷取自caribbeancom

那，現在呢？

現在拍無碼的女優會換名字。圖擷取自X

雖然把公司註冊在海外，不過拍攝還是在日本拍，所以在新法實施之前日本政府就已經認定拍攝無碼片是違法的，所以後來去拍無碼片的女優都不大敢用原本的藝名，以便有人找上門可以用「那只是長得和我很像但完全不是我」這樣的理由推託—但至少很長一段時間大家還是把無碼片商或是在FC2的作品當做「不好說」的作品，不管有事還是沒事都沒有人會公開說什麼，但到了現在狀況又不同了：

時代不一樣了，現在的有碼界有個專有名詞叫「適正AV」，他們仍然遵守片商和事務所合作的模式，在新法的框架下行事；而無碼界已經大大不同，過去大家熟悉的那些片商式微，在串流平台販售作品的無碼賣家興起，和其他非適正AV(也就是說有些自媒體網黃、以及脫離有碼界但會打馬賽克的導演等等)的賣家統稱為同人AV，然後過去雙方井水不犯河水，我不提到你但我知道你的狀況也有了改變，有碼片商的資深製作人不久前在社群上是這麼說的—

宮下玲奈拍過同人AV，但在有碼界很紅。圖擷取自X

「曾經不只一次，優秀的女孩在我們這兒(有碼片商)拿到了很棒的合約，結果後來被發現曾經有低到靠北的價碼拍攝同人AV，結果原本談好的條件直接被調降。所以，我真心希望想拍AV的孩子，可以先來有碼界面試看看。」

白上咲花的生涯也不受拍過同人AV影響。圖擷取自X

這位製作人有提到，不是說拍過同人AV的女孩不好，不過對有碼片商而言，完全沒拍過片子的女孩明顯有價值多了—雖然話是說得挺客氣的，不過意思很明白了，如果你拍過同人AV，不管沒有賽克出鮑了還是有馬賽克都一樣，現在的有碼片商已經不會像之前宮下玲奈、未步奈奈和白上咲花一樣當做沒事了，而是會用比較差的條件和你合作，我們都知道在有碼界起點很重要，女優還沒出道就被調降待遇要成為業界最頂尖的女優無異緣木求魚：

宇佐美里菜去拍同人AV引人注目。圖擷取自X

這也告訴大家，過去有碼界唯我獨尊、完全不管其他業者的時代過去了，而這也意味著同人AV的存在可能影響、甚至威脅到有碼界的發展，這時候再加上網黃「宇佐美里菜」以及藝能人女優「松本菜奈實」一個拒絕一個退出有碼界去拍攝同人AV，如果這些跳脫傳統的女優能夠做出成績甚至大賺一筆，那日本AV界可能會有不得了的變化～

你覺得呢？