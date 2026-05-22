【一劍浣春秋】怎麼搞的？怎麼AV女優到處都是

如果你人在日本，最近一定覺得怎麼到處都是AV女優？

因為最近有兩件事鬧得很大：首先，您可能還記得，去年有位在X上有一萬多個追蹤的小網紅發文批評三上悠亞，原來即將結婚的她看中了一款婚紗，也簽約決定要在婚禮上穿了，後來才發現這款婚紗之前三上悠亞穿過了而且拍了很多美美的照片，然後她就發飆了：

「哎唷是怎樣啦！早知道這婚紗被AV女優穿過我就不穿了啦！」

三上悠亞婚紗案有了驚人的發展，當初罵人的網友也被爆拍過片子。圖擷取自X

此話一出立刻掀起軒然大波，贊成她的有之覺得她歧視AV女優的也不少，在觸及破了1.3億後也驚動了三上悠亞發文回應；結果一年多過去了，最近日本社群突然有人發文說原來看不起AV女優的這位新婚人妻自己也拍過A片，而且是和FC2的無碼賣家合作，穿著學生服演出的她尿尿的地方通通給大家看光光了—消息傳得沸沸揚揚，日本網民紛紛嘲笑當初和大家在社群上戰得很激烈的她迴力鏢來得又急又快、臉被打得又紅又腫，而她則是悄悄刪了帳號，目前沒有回應⋯

議員岡本小百合最近也被拍過AV的傳聞弄得很困擾。圖擷取自video

是不是她呢？很難說，但接下來這事鬧得更大，那就是日本議員岡本小百合，最近有網民透過五官以及臉上的痣做比對，將她與2024年發表(其實是後來剪輯發行的，實際拍攝時間更早)的某支素人片的女優認定為同一人，由於痣的位置完全對得上，所以日本網民大多覺得就是她沒錯—而在沈默幾天後議員終於發聲了，她說2024年時正忙於選舉，體型和片中女優完全不同；假如像外界所言是在2015年左右的時候拍攝，那時候她正好懷孕，根本不可能去拍—至於痣的位置完全一樣要怎麼解釋？岡本小百合說那是後天加工，不能當做她拍A片的證據：

那日本網民買帳嗎？當然沒有！

議員岡本小百合最近也被拍過AV的傳聞弄得很困擾。圖擷取自video

因為岡本議員說為了避免職業歧視，所以不會對影射她是AV女優的爆料者提告，於是被很多覺得她是心虛，再加上有些人把作品拍攝的時間表列出來，認為議員大人是在避重就輕，讓岡本小百合目前是陷入了怎麼解釋都有人不信的窘境—再加上轟動一時的九州富豪暴斃案，比他小55歲的嫩妻也曾是AV女優，還有之前70位男優共享多達一萬人AV女優的外國媒體報導⋯一連串新聞看下來很容易讓人覺得AV女優滿天下，大家都拍過～

九州富豪暴斃案也因為新婚嫩妻拍過AV而顯得詭異。圖擷取自mgstage

真的是這樣嗎？如果你看過事務所的徵才廣告就知道，想拍A片真的不難，除了簽約成為全職女優之外，他們也很歡迎兼差做—當然薪水不會太高，但好處是女優不用固定拍片而且只拍一片也OK，片商也會配合在週末開機不耽誤大家上班；再加上現在同人AV流行，像松本菜奈實這樣知名的女優都辭職當個體戶自己找人拍A片了，要當個網黃自己拍片真的沒啥難度，所以—

同人AV加入戰場讓拍A片更加容易。圖擷取自X

所以要當AV女優真的很容易，也難怪很早就有人在說日本女性拍A片的比率高得嚇人，尤其現在非官方的同人AV加入戰場，拍片拿出去賣真的很容易；不過話說回來，身分解密的同時你通常可以感受濃濃的歧視味道，比方說當初爆料議員拍片的發文上有特別註明她「反日」，那不只是以拍過A片進行對議員的羞辱更是嘲諷她的政治立場；又比方之前發文攻擊三上結果炎上的新婚人妻被影射自己也拍過A片時很多人在笑她中了迴力鏢，那不但是對她之前行為的不認同，其實也表明了很多人看不起AV女優這分工作⋯所以就算擁有亞洲最大的成人產業、八大風俗業也無比發達，但很多日本人的骨子裡仍然是烙印著對她們的歧視啊～