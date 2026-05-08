【一劍浣春秋】好用又好騙！女優成詐騙集團的肥羊？

瀧澤蘿拉開社群了。

雖然已經引退很久了，雖然上次在TRE看到時就會發現她和出道時相比外型有了變化，不過畢竟是知名度很高的混血女優，她進軍社群仍然是件大事，只是—

瀧澤蘿拉開社群了。圖擷取自X

只是爭議也接踵而來，雖然瀧澤蘿拉說自己想要好好學習Web3和Ai的技術讓人看到她的積極進取和好學不倦，十天不到就有超過1.5萬個追蹤也見識到她的人氣，不過從她追蹤的名單、從她在成立社群以後的活動以及接觸的對象很容易就發現她是繞著區塊鏈業者轉、和日本AV界完全沒關係：

而有點不妙的是和她合作、舉辦活動的業者被Youtuber踢爆在玩龐氏騙局，拆東牆補西牆地坑殺投資人，雖然不知道瀧澤蘿拉是其中的一員還是單純受邀來做活動的，但可以確定的是因為該區塊鏈的業者連 三上悠亞之前與區塊鏈業者的合作也爆爭議。圖擷取自X

本名都沒有再加上她最有名，這事如果鬧大瀧澤蘿拉恐怕也會跟著臭掉⋯

所以大家還是小心點吧，被當盤子割韭菜的感覺不好受，別忘了之前三上悠亞發行個人虛擬幣，刻意限制日本買家不得進場然後幣值爆跌後鬧了好一陣子，對女優來說或許她們認為這只是當個代言人，沒有參與經營細節的她們報酬入袋就好，但萬一合作的業者出包，她們也難辭其咎，甚至會被視為詐騙同路人～

不過話說回來，女優遇到詐騙的也不少：近來最有名的就是「白木聖菜」了，那是她拍寫真用的藝名，之前她是以「笹本優」之名在SOD集團出道，你可能想起來了，當初這位臉蛋標緻、身材肉感又有著I罩杯雄厚實力的女優是以即將結婚的人設、暪著未婚夫在淫光幕前演出的，因為條件真的很好再加上SOD集團花了大錢遠離東京去了千葉鄉下拍片，於是她很快就成了胸奴的最愛—不過後來她以壓力太大為名休業，沒多久就宣布不拍了改名去當寫真女星，不久前她更在社群自爆是遭到婚姻詐騙才去拍A片的，不然「誰會想當AV女優呀」：

笹本優自爆是遭到婚姻詐騙而出道的。圖擷取自X

原來她是錯付真心，不只被對方搞得負債2000萬日幣然後還得照顧小孩，讓她只能選擇去拍A片來還債，就她的說法，拍A片一年後她不但還清了負債而且還累積了上億日幣的身家，所以她覺得沒關係了可以把一切都講出來了—先不管某些粉絲和女優對她很反感，她還清欠債然後累積豐厚身家的說法也被某些人視為詐騙，雖然女優拍一支作品到底能拿到多少錢是業界機密，不過從某些女優的社群發言以及媒體受訪可以知道大概的數字，拍片一年就能從負債兩千萬變倒賺一億那待遇不是普通的高、高到有點匪夷所思⋯

竹內有紀被詐騙，帳戶裡的200萬日幣被清空。圖擷取自X

因為另一位也是被詐騙的女優「竹內有紀」是說自己從出道到現在存下的老本全被騙光，帳戶全被清光200萬日幣的存款全沒了，她可是2019年就出道，存了那麼久也才有了200萬日幣的存款，比起白木聖菜一年就能到1.2億日幣實在是小巫見大巫—只是總而言之言而總之，近來AV女優和詐騙兩字連在一起的比例實在有點高，尤其是被騙的遠多於騙人的，一切只是因為巧合還是她們已經被盯上成了歹徒眼中的肥羊，就讓我們看下去～