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49歲王俐人大尺度登SWAG遭網狂酸！10年好友揭坎坷內幕：她做錯什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
王俐人登上成人平台SWAG直播，挑戰大尺度內容，引發網友兩極評價。圖／翻攝自SWAG
王俐人登上成人平台SWAG直播，挑戰大尺度內容，引發網友兩極評價。圖／翻攝自SWAG

49歲藝人王俐人近期因拍攝吹風機業配影片，以火辣造型入鏡掀起高度討論，相關影片更迅速突破百萬觀看。隨後她登上成人平台SWAG直播，挑戰大尺度內容，引發網友兩極評價。對此，資深媒體人狄志為昨（4月30日）也發文公開力挺王俐人，直言：「不偷不搶，請問做錯了什麼？」

狄志為表示，自己與王俐人認識超過10年，過去常在攝影棚碰面，也曾到她家拍攝節目，因此一開始猶豫是否發文，擔心讓對方再度成為箭靶。不過思考後仍決定說出想法，希望大家換個角度看待這件事。

他指出，許多人現在只看到王俐人在平台上穿著清涼直播，甚至被男性按摩、穿睡衣賣吹風機，就急著批評她：「年紀一把還這樣」、「演藝圈混不下去才賣弄風騷」。但狄志為認為，一名藝人會走到今天這一步，背後往往有很長的故事。

狄志為透露，王俐人過去雖拍過寫真集，但出道時並非走性感路線，反而因在國外長大、學歷亮眼，被定位為氣質型藝人。後來歷經投資餐廳、疫情衝擊，再加上替朋友擔保背債，人生並非外界一句「她自己選的」就能概括。

他也反問外界，為何同樣是工作，有些選擇被認為體面，有些卻要被檢討？若王俐人今天是開餐廳、做團購、接業配或直播帶貨，還會被如此放大批評嗎？

狄志為強調，王俐人沒有違法，也沒有傷害任何人，只是用自己的方式賺錢，或去做快50歲仍想做卻沒做過的事，「你可以不認同，但很難說她做錯了什麼。」

最後他也喊話酸民別太快下定論，「多了解一點，你就會知道，那不是一個『她怎麼會變這樣』的故事，而是一個『她已經走了很遠』的過程。」並隔空向王俐人送暖：「辛苦了，加油。」

王俐人 直播 團購

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