【一劍浣春秋】公開與另一半放閃！這是女優不敢做的事

你有看到長澤梓的IG嗎？

先來介紹一下長澤梓：她是在2008年的時候先拍寫真然後再AV出道的女優，甜美的臉蛋、肉感的身材配上I罩杯的爆乳讓她很快成為胸奴人的最愛，由於在這一行待得夠久，作品數量也超多，甚至還有大家最愛的無碼片，所以即便已經引退蠻久了(2014～)還是很多人懷念她、認為她是史上最好用的女優：

過去的長澤梓非常受歡迎。圖擷取自amazon

一般來說這樣的女優退休後如果不是去賣了就是消聲匿跡，但在去年的時候，她的私人IG曝光了，現在的她是個平凡人，每天在飯團店認真工作，雖然看得出來有點年紀了，不過那張不在鏡頭前的臉蛋還是清秀，讓人想念起過去的美好；而在4月23日的時候，她在IG放上了與另一半的合照—她說自己一直很羨慕其他人可以把戀人或家人的照片放在社群上，但因為她是有一些不太能說的過去(就是當過AV女優)，知道在社群拋頭露面是有風險的，所以她一直很猶豫要不要公開自己的戀情，但男朋友根本不在意其他人的眼光，說在社群直接露臉也不要緊，於是長澤梓勇敢地公開了～

長澤梓現在洗盡鉛華在做飯團。圖擷取自instagram

這樣對一般人來說再自然不過的事，卻是長澤梓的夢想，所以她公開和另一半告白了—當然啦，她的放閃難免會惹來一些酸言酸語，不過對很多粉絲來說能夠有個不是八大的職業又有個疼愛她的另一半就是件值得開心的事，因為大家都知道對AV女優來說那有多不容易⋯

齋藤亞美里退休後在陪酒。圖擷取自X

首先，現在社群發達，很多女優在退役後還是會有公開的帳號，這時候你就會發現她們大多在做八大，像業界地雷妝的代表「齋藤亞美里」不久前就公布要去陪酒、發文拜託大家多多支持惹—雖說職業無貴賤，不過很多粉絲還是希望女優能在退役後不要再靠著自己的美色和身體賺錢，但問題來了，很多女優本來就無法適應正常上下班的生活，像櫻空桃和西宮夢都曾說過自己的體力無法負荷天天上班的生活，更不要說她們很多本來就來自八大行業，不回去做也不知道做什麼—也就因為如此，她們在擇偶上會傾向去找能理解自己工作的族群，再加上工作能接觸到的不是客人就是同業，所以—

篠原步美的YT頻道已經沒在放閃。圖擷取自X

她們不是被富貴人家包養，就是和牛郎交往，也不是說女優特別容易被這兩種人吸引，環境如此；所以看到長澤梓這次放閃，大家都是祝福的多嘲諷的少，因為大家都知道這有多麼不容易—大家如果有印象的話，與長澤梓相同，片子發了很多也拍了無碼的篠原步美在引退後先是去了美容業，然後轉職做自媒體，她也有一段時間常和男友放閃，從交往、結婚到生子的過程都有不少影片和大家分享，但現在呢？回去看她的YouTube頻道，老公的影片已經不見，小孩子也只在一支短影音登場，由於現在叫Hiromi的她沒有公開說明發生了什麼事，也不知道兩人是分開了還是希望大家把焦點放在現在募資要拍寫真集的她身上，總之，篠原步美的狀況和以前不一樣了：

西宮夢曾說自己沒辦法連續兩天上班。圖擷取自X

所以，不管之後還會不會放閃，但希望長澤梓的幸福，可以持續到永遠。