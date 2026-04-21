高雄里長選舉看板「含肌量爆表」 網驚：要逼人遷戶籍嗎？

年底九合一選舉將至，各地候選人陸續推出競選看板吸引目光。高雄市鳳山區文衡里里長洪啟修，近日在社群平台分享自己的競選宣傳照，因「含肌量爆表」，大方展現結實身材與六塊肌，迅速引發熱議。

洪啟修目前為文衡里里長，這次挑戰連任。他本身同時具備格鬥健身教練身分，還擔任高雄市綜合格鬥委員會主委、運發局顧問及健身房館長，並擁有巴西柔術紫帶資格，自稱「全台唯一巴西柔術紫帶里長」。此外，他也曾參加運動競技節目《最強的身體》，持續在體能領域發揮所長。

此次曝光的競選看板中，洪啟修以近乎健身形象照的風格入鏡，大方秀出壯碩肌肉線條，顛覆一般里長給人的傳統印象。他也幽默表示「大家期待的選舉看板又來了，每次都讓人匪夷所思」，並自嘲經歷欄少寫了一項「鳳山區立法委員落選人」，展現輕鬆風格。

貼文曝光後，大批網友湧入留言討論，不少人直呼「第一時間還以為是哪個會館廣告」、「不要給我一個里長帥成這樣」，也有人笑稱「你這樣不行，要逼人遷戶籍嗎？」、「文衡里女性里民近年來數字暴增吧」。甚至有外縣市網友表示羨慕，「可以來彰化選嗎？看膩阿公阿嬤候選人」、「台北什麼時候才有這種里長」。