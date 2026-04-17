【一劍浣春秋】別和AV太認真！這些演出都假的

看A片，你會不會覺得，有些片子很匪夷所思？

俗話說得好，「SOD都是真的」，這其實是影迷的玩笑話，在業界全盛時期的2000年代就有人察覺到片商有些企劃腦洞太開不能相信，比方說時間暫停，最好有那種一按下去就可凍結時間讓你胡搞瞎搞的機器，那不就是要女優暫時停止呼吸連眼睛都不敢眨讓男優為所欲為；又比方說女優「石化」的企劃，那就是利用特殊化妝術要女優演出身體變石頭後僵硬的感覺，沒有人會相信這種事會真實發生，就是當娛樂片看惹～

時間停止器雖然假，但歷久彌新。圖擷取自video.dmm

那時候讓大家半信半疑的是各種劇情片，比方說小弟我剛寫部落格的時候，有很多很多人在問「那支父女亂倫的作品是不是真的」：兇手又是SOD，故事是說某位上班族因為被裁員沒工作只好去片場打工當汁男優，賺發射一次7000日幣的營養金；結果擔心家裡經濟的女兒「茅崎愛麗絲」也跑去攝影棚當AV女優想要賺一片20萬日幣的片酬貼補家用，然後命運的齒輪轉變，兩人在攝影棚見了面⋯

石化的作品是特殊化妝術的產物。圖擷取自rocket-inc

那，要不要做？

演出父女亂倫的茅崎愛麗絲當時引發轟動。圖擷取自X

大家都不敢相信SOD集團竟然幹出這樣禽獸不如的事，又很擔心這對為錢所困的父女做出會遺憾一輩子的事，看片子看到心情被影響實在不太好—不過現在大家都知道了，這就是劇情片，男女優都是照著劇本演出的，茅崎愛麗絲到現在也還沒有引退只是藝名換來換去，應該也沒多人記得那支父女亂倫的作品了～

而到了現在，大家對AV的疑問又回到了作品裡的道具，比方說近期經常出現的春藥片中，只要少少幾滴，女優就會兩眼發直全身酥麻，任男優為所欲為；再來個幾滴，就會成為飢渴的野獸把男優當人肉按摩棒用，無論眼前的人是老是少是帥是醜通通都可以—也因為這樣的作品實在太多了，所以有日本粉絲在社群發出怒吼：

片中用的春藥被星乃莉子揭發只是糖水。圖擷取自X

「春藥片那麼多，是把我們當白痴嗎？」

也就是說他不相信那些春藥是真的，這時候剛宣布退出經紀公司的星乃莉子又引用推文回覆說片中男優使用的春藥其實就是加了色素的糖水更說明了大家不用對這種片子太認真；其實隨著資訊流通以及社群發達，很多過去大家半信半疑的表演方式現在都被嫌到不行，比方說催眠片，以往大家都會想說業界到哪裡找出那麼厲害的催眠師，可以讓女優從烈女變痴女，現在看來也只是女優用演技唬得大家一楞一楞的；又比方說中出片和大量潮吹片，一個已經被很多女優說了「難不成星際大戰的演員就真的有原力嗎」所以不必當真，大家都是用調製的假精液應付；至於潮吹片雖然有已逝的水之魔動王紅音螢說都是真的自己可以噴到天花板，但更多的是被抓到接水管的或是潑礦泉水的，甚至女優「田野憂」還要為了攝取維生素B過多導致「潮吹過黃」而道歉⋯

田野憂曾為潮吹過黃道歉。圖擷取自video.dmm

所以還是那句老話，認真就輸了，看A片是尋求感官的刺激，女優的臉蛋和身材是最大的賣點，至於他們在片中的反應以及男優使用的道具都是「演出」的一部分，我們看片是看爽的不是當教材準備考試當研究生的，實在沒必要當真，如果真的看不下去那按下STOP鍵倒退出去就行了，片子那麼多，下一片會更好～