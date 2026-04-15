63歲你敢信？日美魔女教練慶生秀「真實身材」 老粉讚嘆：年年進化

以樫木式「曲線舞」(Curvy Dance)聞名的日本體態雕塑教練樫木裕實，近日歡度63歲生日。她在臉書、IG等社群分享一組超狂的生日紀念照，大方展現零贅肉的完美體態，不科學的身材迅速引發網友熱烈討論。

照片中，樫木身穿白色平口上衣與休閒褲，秀出緊緻腰身與結實腹肌，背部肌肉線條也清晰可見。她站在鮮豔的橘色看板前自信擺拍，展現滿滿活力。負責這項企畫的設計師也認為，充滿朝氣的「橘色」正是她最佳的形象代言。邁入63歲，樫木感慨寫下：「在大家的包容下，永遠像個老頑童的我也滿63歲了。」她感性表示，彷彿聽見已故母親叮嚀自己不可自滿，要永遠對一切帶有感恩的心。

談到未來目標，樫木展現出十足的專業決心。她期許自己能帶著橘色般的活力笑看一切挑戰、幫大家打造出「一輩子都靈活、柔韌且強健的體態」，並承諾未來教學會更細心、謹慎，以正向、真誠的心態守護眾人健康。

這組美照曝光後，大批粉絲驚呼：「這不是AI，也沒修圖，是真材實料！太強了」、「從妳身上獲得滿滿力量」。還有老粉絲讚嘆她體態年年進化，甚至比當年出DVD時還厲害。更釣出同齡網友朝聖：「同為63歲大叔，看到妳如此年輕有活力，真了不起，我也要繼續努力！」