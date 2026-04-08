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保時捷到手…吊車大王愛女甜笑賣BMW 430 225萬成交網全暈了

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹「吊車大王」胡漢龑的女兒，日前以225萬元賣出一輛粉色BMW 430。圖／擷自「阿慈車庫-Dream garage」Youtube頻道
新竹「吊車大王」胡漢龑的女兒，日前以225萬元賣出一輛粉色BMW 430。圖／擷自「阿慈車庫-Dream garage」Youtube頻道

新竹吊車大王胡漢龑向來行事低調，雖擁有雄厚財力與傳奇般的家庭背景，但鮮少讓家人曝光。近日，他其中一名女兒意外登上中古車網紅阿慈經營的頻道「阿慈車庫」，親自現身販售愛車，正臉與氣質首度公開，立刻在網路掀起熱議。

影片中，一輛粉色BMW 430成為焦點。阿慈一開始賣關子表示車主「大有來頭」，隨後揭曉身分正是胡漢龑的女兒。她面對鏡頭談吐自然、態度從容，展現出自信與親和力。受訪時透露，這輛車是父親於2024年底送的禮物，購入後又額外花費約50萬元進行個性化改裝，目前里程數僅約1.9萬公里，希望用230萬左右的價格賣掉。

至於賣車原因，她坦言是因為新車保時捷Cayenne（Porsche Cayenne）已經交車，因此決定出售舊車。阿慈在評估後，直言這輛車不是隨便亂改，而是精品等級改裝，「全車做SQ碳纖維套件」以及「Stone的排氣管」，這是車子賣得比較貴的兩個重點。阿慈接著解釋，「因為有些人改裝套件，硬上上去，會跟原廠的不合」、「不是我們想的89亂改，那種水轉印碳纖維車」。

胡漢龑的女兒原本表示想以220~230萬左右的價格賣掉舊車，不過阿慈表示「我們今天是挺有緣分的」，直接開價225萬元表達有意收購，並強調市場上難以找到更高的出價。女方幾乎沒有猶豫，當場點頭成交，交易過程俐落。

影片曝光後迅速在社群延燒，除了對胡漢龑的女兒優渥家境引發討論外，更多焦點集中在她的外貌與氣質。大量網友湧入留言，「她的笑容一瞬間把我給帶走了」、「她的笑容看起來好幸福」、「所來是吊車公主啊」、「有錢人的自信不一樣」。也有人感嘆「人生的分水嶺是羊水，基本盤是胎盤」、「會投資不如會投胎」、「這妹妹雖然家很有錢，但是看她站姿還是很謙虛的樣子，家裡教得好」，甚至掀起一波戲稱「認岳父」的熱潮。

保時捷 新竹 胡漢龑 BMW 吊車大王

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